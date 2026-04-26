Humanost i tradicija u Solinu: Šesti susret ženskih klapa „Dobra večer, ružo moja“ oduševio publiku

Šesti susret ženskih dalmatinskih klapa „Dobra večer, ružo moja“ održan je u Solinu u organizaciji KUD-a Salona i Javne ustanove u kulturi Zvonimir, potvrdivši status jedne od prepoznatljivijih glazbeno-humanitarnih manifestacija u Dalmaciji.

Večer je otvorila ženska klapa Salona izvedbom skladbe „Jedva čekam tamne noći“ Silvija Bombardellija, za što je nagrađena snažnim pljeskom publike. U uvodnom dijelu istaknuta je važnost kontinuiranog rada klape, koja uz njegovanje tradicijskog pjevanja aktivno sudjeluje i u humanitarnim projektima.

Klapska večer s humanitarnim pečatom

Ovogodišnje izdanje susreta bilo je posvećeno Udruzi Caspera iz Splita, koja pruža podršku ženama oboljelima i liječenima od karcinoma. Predsjednica udruge Sonja Grgat zahvalila je organizatorima i sudionicima na dugogodišnjoj podršci, naglasivši važnost zajedništva i društvene osviještenosti.

Posebnu pažnju izazvao je nastup klape Caspera, koju čine članice udruge. Iako djeluju tek godinu dana, predstavile su se sigurnim i emotivnim izvedbama pjesama „Da mi je znati, Bože moj“ i „Za ribara“, potvrdivši kako glazba može biti snažan oblik podrške i terapije.

Humanitarni karakter večeri dodatno je naglašen sudjelovanjem predstavnice udruge Neurovita, Ivke Klarić. Riječ je o organizaciji koja pomaže oboljelima od Parkinsonove bolesti, pružajući uz terapiju i različite oblike podrške. Istaknuto je kako broj oboljelih raste te kako je važno pravovremeno prepoznavanje simptoma i kontinuirano liječenje.

Bogat program i raznoliki izvođači

Publika je imala priliku uživati u nastupima nekoliko istaknutih ženskih klapa.

Klapa Rusula iz Splita, osnovana 2022. godine, izvela je pjesme „Nemoj šiti, stara majko“, „Sanjaj me“ i „S ponistre se vidi Šolta“. Unatoč relativno kratkom djelovanju, već su ostvarile zapažene nastupe i objavile dva nosača zvuka.

Klapa Skradinke iz Skradina, jedna od dugovječnijih na sceni, djeluje od 1998. godine. Njihov nastup, obilježen prepoznatljivim dalmatinskim izričajem i tradicijskim identitetom, dodatno je nagrađen pljeskom publike, posebno zbog činjenice da danas u klapi pjevaju i pripadnice druge generacije.

Domaćini, ženska klapa Salona, još su jednom potvrdili kvalitetu izvedbama pjesama „Namisto molitve“, „Molitva za tebe“ i „Uvik ću te svojim zvati“. Klapa djeluje od 2010. godine, a uz brojne nagrade, ističe se i organizacijom ove smotre od 2018. godine.

Gost večeri oduševio izvedbama

Poseban dio programa bio je rezerviran za gosta večeri, tenora i kantautora Saša Jakelić, koji je uz gitarističku pratnju izveo niz poznatih skladbi. Publika je s oduševljenjem pratila izvedbe pjesama „Nisi više moja bol“, „Can’t Help Falling in Love“, „It’s Now or Never“ i „Odlazak“.

Na samom kraju večeri svi izvođači, s publikom, izveli su „Dalmatinsku elegiju“ Vice Vukov, čime je susret zaključen u zajedničkom, emotivnom ozračju.

Najava novih događanja

Tijekom večeri najavljen je i novi koncert Saše Jakelića u Solinu, pod nazivom „Saša piva Elvisa“, koji će se održati 19. srpnja.

Na završetku programa svim sudionicima uručene su zahvalnice i prigodni pokloni, uz dugotrajan pljesak publike koja je još jednom potvrdila koliko ovakvi događaji znače lokalnoj zajednici.

Susret „Dobra večer, ružo moja“ i ove je godine uspješno spojio klapsku tradiciju i humanitarni angažman, ostavljajući snažan dojam i najavljujući nova glazbena okupljanja u Solinu.