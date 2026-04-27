Veterani 4. gardijske brigade, Hajduk i Torcida odali počast poginulim pripadnicima Torcide

Veterani 4. gardijske brigade, zajedno s predstavnicima Hajduka i Torcide, položili su danas vijence uz spomen-ploču na poljudskom sjeveru u čast svim poginulim pripadnicima Torcide u Domovinskom ratu.

Počast na Poljudu

Komemorativni čin održan je uoči sutrašnjeg obilježavanja 35. obljetnice osnutka 4. gardijske brigade. Polaganjem vijenaca još je jednom odana zahvalnost onima koji su svoje živote položili u obrani Domovine.

Spomen-ploča na sjevernoj tribini Poljuda trajno podsjeća na pripadnike Hajdukove navijačke skupine koji su tijekom Domovinskog rata stali u obranu Hrvatske, a dio njih priključio se upravo 4. gardijskoj brigadi. Legendarna 4. gardijska brigada, poznata pod nazivom "Pauci", osnovana je 28. travnja 1991. godine. U Domovinskom ratu istaknula se hrabrošću, brojnim uspjesima i sudjelovanjem u ključnim vojnim operacijama.

Odmah nakon osnutka brigade, velik broj pripadnika Torcide priključio se njezinim redovima. Mnogi od njih dali su značajan doprinos obrani Hrvatske, dok su neki u toj borbi položili i svoje živote.