Vozači, oprez! Na više od mjesec dana potpuno se zatvara cesta na Hvaru

Zbog radova na izgradnji kolničke konstrukcije županijske ceste ŽC 6280, cesta na relaciji od Dubovice do Svete Nedjelje bit će zatvorena za sav promet.

Kako obavještavaju iz Županijske uprave za ceste Split, koja je investitor radova, posebna regulacija prometa na snagu stupa u četvrtak, 30. travnja, a trajat će do srijede, 10. lipnja 2026. godine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Za vrijeme trajanja radova promet će se odvijati obilaznim pravcem. Vozači će koristiti državnu cestu DC 116 te lokalne ceste LC 67194 i LC 67190, odnosno pravac kroz mjesto Pitve.

Iz Županijske uprave za ceste Split mole sudionike u prometu za strpljenje i poštivanje privremene prometne regulacije.