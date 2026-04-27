Dan OŠ Jesenice i ove godine u sportskom duhu: Učenici će snage odmjeriti u graničaru, odbojci i nogometu

Osnovna škola Jesenice i ove će godine Dan škole obilježiti aktivno, natjecateljski i u sportskom duhu. Tradicionalna školska manifestacija održava se već petu godinu zaredom, a učenici će se ponovno okupiti na igralištu i pomoćnom terenu Nogometnog kluba Orkan u Dugom Ratu. Program počinje u četvrtak, 30. travnja 2026. godine, u 8 sati, kada je predviđeno okupljanje učenika, učitelja i navijača veselih đačkih ekipa.

Učenici će pokazati sportske vještine

Dan škole bit će posvećen učenju kolektivnih sportova, razvijanju međusobne suradnje i poticanju zdravog načina života. Učenici OŠ Jesenice pokazat će svoje sportske vještine u nekoliko disciplina. Najmlađi učenici, od 1. do 4. razreda, natjecat će se u igri graničara, dok će učenice od 5. do 8. razreda snage odmjeriti u odbojci. Učenici viših razreda natjecat će se u nogometu.

Pehari i zahvalnice najuspješnijima

Nakon sportskog dijela programa najuspješnijim ekipama bit će uručeni pehari i zahvalnice. Priznanja će im dodijeliti načelnik Općine Dugi Rat Tonći Bauk.

Obilježavanje Dana škole bit će i prilika da se pohvale učenici i njihovi mentori koji su ostvarili izvrsne rezultate na županijskim i državnim natjecanjima te tako pridonijeli ugledu Osnovne škole Jesenice. Iz škole pozivaju sve zainteresirane da dođu, podrže sportske ekipe i uživaju u atmosferi zajedništva.

"Dođite i podržite naše sportske ekipe te pogledajte kako se zajedništvo stvara u “malome mistu”! Ne zaboravite: aktivan je život zdrav život", poručuju iz OŠ Jesenice.