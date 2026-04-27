BiH Hrvatskoj poslala prosvjednu notu: "Građani su uznemireni i zabrinuti"

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine održat će početkom lipnja stručnu međunarodnu konferenciju o implementaciji Daytonskog sporazuma u Bosni i Hercegovini, stoji u objavi ministara vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića.

Najavio konferenciju

Naveo je kako će poseban dio konferencije biti posvećen položaju i zastupljenosti tri konstitutivna naroda i Ostalih u institucijama vlasti. Od rukovodećih pozicija do broja zaposlenih na svim nivoima. "Moja očekivanja su da će se potvrditi ono što svi već znamo, a to je da je broj Hrvata na svim pozicijama drastično veći od onog što im Ustavom i zakonima pripada, a sve na štetu najmnogobrojnijeg naroda, Bošnjaka. Veliku štetu trpe i građani koji ne pripadaju etničkim grupama, Ostali", naveo je Konaković, bljesak info.

Upitao je zašto "hajka i kampanja o ugroženosti Hrvata s crtanjem mapa". "Zato što predstavnici Hrvata ne mogu pred izbore objasniti ljudima u Livnu, Mostaru, Širokom, Grudama, Vitezu i drugim mjestima zašto su umjesto EU puta i budućnosti zemlje odabrali palog Dodika i blokade. Zato što kad nema rezultata uvijek ima lažna briga o narodu i ugroženosti iza koje se političari kriju, a ne zanemarujemo ni činjenicu da ideje crtanja karata i podjele još uvijek privlače neke političke čimbenike. Za njih smo posebno spremni", istaknuo je Konaković.

Naveo je kako će ova konferencija pokazati broj ministara, direktora, rukovoditelja, sudaca ustavnih sudova, ukupno zaposlenih u državnim, entitetskim i županijskim institucijama, "Pokazat će i koliko dugo te benefite konzumiraju ovi što se najviše bune, a pokazat će i tko je to i kad omogućio. Zatražit ćemo od stručnjaka da nam pokažu i demografsku kartu države, da vide 'zaštitnici' koliko su ljudi ovim lažnim pričama već otjerali iz zemlje i koliko ih se još sprema da ode. Na halabuku i na laži odgovorit ćemo istinom i argumentima", zaključio je Konaković.

Podsjetimo, u Zagrebu je održana konferencija pod nazivom "Tradfest" koja je imala međunarodni karakter. Na panelima se kao tema našlo i ustavno pravni i politički položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini koji je zadnjih godina ozbiljno narušen. Na skupu progovorilo se o stvaranju tzv. trećeg Hrvatskog entiteta kao jedno od rješenja političke i upravljačke krize u BiH. Izazvalo je to žestoku reakciju prije svega bošnjačkih političara.

Prosvjedna nota

Klix.ba je objavio kako je Ministarstvo vanjskih poslova BiH uputilo prosvjednu notu Republici Hrvatskoj zbog poruka koje su iznesene tijekom konferencije.

"Ministarstvo ukazuje da su tijekom navedenog događaja izneseni stavovi koji impliciraju težnje ka promjenama ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine, što smatra nedopustivim i suprotnim njenom ustavnom poretku. Bosna i Hercegovina ostaje čvrsto opredijeljena zaštiti svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, te smatra da ovakve poruke ne doprinose dobrosusjedskim odnosima niti međusobnom povjerenju", navodi se u noti.