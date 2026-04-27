Gorica svladala Istru i matematički osigurala ostanak u SHNL-u

Gorica je u posljednjoj utakmici 32. kola SuperSport HNL-a na domaćem terenu svladala Istru 1961 rezultatom 1:0.

Jedini pogodak na utakmici u Velikoj Gorici postigao je kapetan domaće momčadi Jurica Pršir u 31. minuti. Susret je s tribina pratilo 742 gledatelja, a pravdu je dijelio sudac Patrik Kolarić. Ovom pobjedom momčad Marija Carevića napravila je važan iskorak na prvenstvenoj ljestvici.

Gorica je preskočila Istru 1961 i Slaven Belupo te s osmog skočila na šesto mjesto.

Još važnije za domaćine, Gorica je ovom pobjedom i matematički osigurala ostanak u SuperSport HNL-u. S druge strane, Istra 1961 nastavila je negativan niz. Puljani su upisali peti uzastopni poraz te su pali na osmo mjesto tablice.