FOTOGALERIJA Emotivna sjećanja na ratni put 4. gardijske brigade: "Hrvatska vas zove" okupila suborce i svjedoke vremena

Povodom 35. obljetnice osnivanja 4. gardijske brigade Zbora narodne garde, splitski ogranak Matice hrvatske održao je tribinu naziva "Hrvatska vas zove".

Predavači na tribini bili su: Zvonimir Asanović, Duje Vlastelica, Nediljko Grubišić, Anita Jakovčev, Grgo Jelavić-Mitrović, Renato Mikelić, Miljenko Modrić Miki, Ivan Mršić i Slaven Zdilar.

Ratni put brigade i njezino utemeljenje

Predavači su publici prenijeli emocije i poveznice s 4. gardijskom brigadom. Detaljno je obrađen ratni put brigade, od njezina ustroja i težine situacije u kojoj je osnovana, pa sve do završnih operacija u oslobađanju Knina.

Posebna pozornost bila je usmjerena na utemeljenje brigade i njezine osnivače, na čelu s pokojnim Mladenom Bujasom i Ivom Jelićem.

Vojno-politička analiza i svjedočanstva sudionika

Svojim znanstvenim pristupom posebno se istaknuo pukovnik Renato Mikelić, koji je iznio detaljnu vojno-političku analizu utemeljenja brigade te publici pružio novi način promatranja njezina nastanka. Pukovnik Mikelić dotaknuo se i utjecaja Obavještajno-izvidničkog voda pod zapovjedništvom pukovnika Mirka Skoke u djelovanju 4. gardijske brigade.

Pukovnik Nediljko Grubišić i Ivan Damjanović iznijeli su nekoliko događaja ključnih za obranu grada Dubrovnika i hrvatskog juga. Miljenko Modrić Miki prisjetio se i, po činu, najmanjeg vojnika brigade — upravo onoga koji je podnosio najteže terete na prvim linijama obrane, u svim vremenskim uvjetima.

Novinarka Anita Jakovčev prikazala je što je značilo pratiti jednu udarnu brigadu u najtežim uvjetima, boriti se perom, voditi medijski rat i podizati moral vojnicima.

Emotivna sjećanja na suborce

Brigadir Zvonko Asanović, ratni pripadnik brigade i poslijeratni zapovjednik, emotivno se prisjetio svojih suboraca, među kojima je posebno istaknuo priče o Ivici Džoliću Đoli, Franku Zagorčiću, Zoranu Lendiću, Alfredu Lisici Bibinjcu i Goranu Kliškiću.

U konačnici, Slaven Zdilar objasnio je političku situaciju na početku Domovinskog rata i tijek ustroja brigade, što se nastoji prenijeti studentima na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman”.

Ivan Mršić prisjetio se djelovanja brigade u operaciji Oluja te objasnio značaj te operacije i pripadnika brigade koji su u njoj sudjelovali.

Zaključci i nova saznanja

Neki članovi publike pridružili su se tribini iznijevši svoja sjećanja s ratnog puta, čime su dodatno pridonijeli cjelokupnoj atmosferi.

Tribina je završila novim zaključcima i spoznajama o Domovinskom ratu i ustroju 4. gardijske brigade Zbora narodne garde, koji će se primjenjivati u istraživanju povijesti brigade i donošenju novih zaključaka o njezinim osnivačima, zapovjednicima i vojnicima.