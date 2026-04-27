FOTOGALERIJA Emotivna sjećanja na ratni put 4. gardijske brigade: "Hrvatska vas zove" okupila suborce i svjedoke vremena

U Splitu održana tribina o osnivanju i ratnom putu legendarne 4. gardijske brigade

Povodom 35. obljetnice osnivanja 4. gardijske brigade Zbora narodne garde, splitski ogranak Matice hrvatske održao je tribinu naziva "Hrvatska vas zove".

Predavači na tribini bili su: Zvonimir Asanović, Duje Vlastelica, Nediljko Grubišić, Anita Jakovčev, Grgo Jelavić-Mitrović, Renato Mikelić, Miljenko Modrić Miki, Ivan Mršić i Slaven Zdilar.

Ratni put brigade i njezino utemeljenje

Predavači su publici prenijeli emocije i poveznice s 4. gardijskom brigadom. Detaljno je obrađen ratni put brigade, od njezina ustroja i težine situacije u kojoj je osnovana, pa sve do završnih operacija u oslobađanju Knina.

Posebna pozornost bila je usmjerena na utemeljenje brigade i njezine osnivače, na čelu s pokojnim Mladenom Bujasom i Ivom Jelićem.

Vojno-politička analiza i svjedočanstva sudionika

Svojim znanstvenim pristupom posebno se istaknuo pukovnik Renato Mikelić, koji je iznio detaljnu vojno-političku analizu utemeljenja brigade te publici pružio novi način promatranja njezina nastanka. Pukovnik Mikelić dotaknuo se i utjecaja Obavještajno-izvidničkog voda pod zapovjedništvom pukovnika Mirka Skoke u djelovanju 4. gardijske brigade.

Pukovnik Nediljko Grubišić i Ivan Damjanović iznijeli su nekoliko događaja ključnih za obranu grada Dubrovnika i hrvatskog juga. Miljenko Modrić Miki prisjetio se i, po činu, najmanjeg vojnika brigade — upravo onoga koji je podnosio najteže terete na prvim linijama obrane, u svim vremenskim uvjetima.

Novinarka Anita Jakovčev prikazala je što je značilo pratiti jednu udarnu brigadu u najtežim uvjetima, boriti se perom, voditi medijski rat i podizati moral vojnicima.

Emotivna sjećanja na suborce

Brigadir Zvonko Asanović, ratni pripadnik brigade i poslijeratni zapovjednik, emotivno se prisjetio svojih suboraca, među kojima je posebno istaknuo priče o Ivici Džoliću Đoli, Franku Zagorčiću, Zoranu Lendiću, Alfredu Lisici Bibinjcu i Goranu Kliškiću.

U konačnici, Slaven Zdilar objasnio je političku situaciju na početku Domovinskog rata i tijek ustroja brigade, što se nastoji prenijeti studentima na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman”.

Ivan Mršić prisjetio se djelovanja brigade u operaciji Oluja te objasnio značaj te operacije i pripadnika brigade koji su u njoj sudjelovali.

Zaključci i nova saznanja

Neki članovi publike pridružili su se tribini iznijevši svoja sjećanja s ratnog puta, čime su dodatno pridonijeli cjelokupnoj atmosferi.

Tribina je završila novim zaključcima i spoznajama o Domovinskom ratu i ustroju 4. gardijske brigade Zbora narodne garde, koji će se primjenjivati u istraživanju povijesti brigade i donošenju novih zaključaka o njezinim osnivačima, zapovjednicima i vojnicima.

