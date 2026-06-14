Što mislite o ovom novitetu na SP-u? Mnogi su oduševljeni

Riječ je o takozvanoj ref cameri, maloj stabiliziranoj kameri visoke rezolucije koja je pričvršćena na opremu suca. Gledatelji tako u određenim trenucima mogu vidjeti akciju iz perspektive glavnog arbitra, što televizijskom prijenosu daje potpuno drukčiju dimenziju.

FIFA je sličnu tehnologiju testirala i ranije, primjerice na prošlogodišnjem Svjetskom klupskom prvenstvu, ali tada je izvedba bila znatno nespretnija. Premier liga povremeno je također koristila slične snimke, no uglavnom za prikaz prepirki igrača sa sucima ili napetih situacija nakon spornih odluka. Kako to izgleda u praksi, pogledajte OVDJE.

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Na Svjetskom prvenstvu pristup je drukčiji. Ref cam se zasad koristi ponajprije za reprize golova, velikih prilika i situacija koje iz uobičajenih televizijskih kutova ne izgledaju jednako upečatljivo. Time se gledateljima pruža dojam koliko je sudac zapravo blizu akcije, ali i koliko toga mora pratiti u vrlo kratkom vremenu.

Za sada se čini da je ref cam jedna od rijetkih inovacija koja je odmah dobro sjela navijačima. Ne mijenja pravila igre, ne prekida ritam utakmice i ne djeluje kao umjetni dodatak, nego gledateljima pomaže da bolje razumiju brzinu, kaos i zahtjevnost nogometa na najvišoj razini, piše tportal.

Naravno, pitanje je koliko će FIFA često koristiti ovakve kadrove i hoće li ostati samo zanimljiv dodatak ili postati standardni dio prijenosa velikih utakmica. Što vi mislite o ref cameri? Je li ovo sjajan dodatak prijenosu ili nepotreban televizijski efekt?