FOTO Na ulazu na splitsku Rivu osvanula velika instalacija

Na ulazu na splitsku Rivu ovih je dana osvanula upečatljiva instalacija posvećena Sudamji 2026. godine.

Ukrašena motivima zvonika svetog Dujma i prepoznatljivim vizualnim identitetom ovogodišnje manifestacije, već privlači pažnju brojnih prolaznika, turista i Splićana.

Na instalaciji su istaknuti datumi održavanja programa, od 30. travnja do 10. svibnja, kao i poruka da ovogodišnja Sudamja donosi više od 170 događanja. Time je i vizualno najavljeno razdoblje u kojem će se centar grada pretvoriti u veliko mjesto susreta, glazbe, kulture, tradicije, gastronomije i zabave.

Ovogodišnja Sudamja održava se pod geslom "Nima grada bez ljudi!", a program je zamišljen kao široka gradska manifestacija koja će obuhvatiti brojne lokacije i sadržaje za sve generacije. U programu su najavljeni koncerti, kulturna događanja, dječji i sportski sadržaji, sajamski programi te gastro manifestacije.

Upravo postavljena instalacija na Rivi dodatno naglašava ambijent fešte i uvodi građane u dane u kojima Split tradicionalno slavi svog zaštitnika.

Podsjetimo, program Sudamje počinje 30. travnja, a već prvog dana najavljeni su različiti sadržaji, od radionica i kulturnih programa do večernjeg koncerta Nine Badrić na Pjaci.

Tijekom idućih dana uslijedit će niz događanja na Rivi, Prokurativama, Pjaci, Marjanu, Turskoj kuli, u gradskim ustanovama, muzejima, knjižnicama i drugim lokacijama diljem Splita.