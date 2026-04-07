Što će se u Splitu događati tijekom programa Sudamje? Donosimo sve detalje

Sudamja 2026 u Splitu donosi opsežan i sadržajno iznimno razgranat program koji se održava od 30. travnja do 10. svibnja pod geslom "Nima grada bez ljudi!". Riječ je o manifestaciji s više od 170 događanja koja obuhvaća gastro, glazbeni, sajamski, kulturni, dječji i sportski program, uz jasno istaknut cilj vraćanja života u centar grada. Sudamja 2026 PROGRAM

Otvaranje 30. travnja: Radionice, gradska baština, sport i koncert Nine Badrić

Program počinje 30. travnja u 11 sati radionicom u Knjižnici Ravne njive. U podne je u Staroj gradskoj vijećnici predviđen program "Na kavi s Tijardovićem i Gotovcem", dok je istoga dana u Muzeju grada Splita, na adresi Papalićeva 1, na rasporedu sadržaj "Naš sveti Dujam". Poslijepodne, od 15 do 17 sati, u dvorani Gripe otvara se malonogometni turnir, a večer završava koncertom Nine Badrić na Pjaci u 20 sati.

Prvi svibnja: Festival slastica, Praznik rada na Marjanu, Ego Free Festival i Klapa Intrade

Prvi dan svibnja donosi cjelodnevni ritam događanja. Od 10 do 22 sata održava se Slatcrofest by Slatkopedija, festival hrvatskih slastica i slatkih proizvoda. U podne se nastavlja serijal "Na kavi s Tijardovićem i Gotovcem" u Staroj gradskoj vijećnici. Od 10.30 do 15 sati na Marjanu je organiziran program "Praznik rada na Marjanu", dok od 12 sati do 1 sat iza ponoći traje Ego Free Festival na Turskoj kuli. Dan završava koncertom Klape Intrade na Pjaci u 20 sati.

Drugi svibnja: Cjelodnevni program za djecu, obitelji, sportaše i ljubitelje tradicije

Dana 2. svibnja program započinje sadržajima poput "Picigina i palačinki na Bačama" u organizaciji Ekološkog društva Picigin Bačvice na Bačvicama te kreativno-edukativne radionice "Muška splitska nošnja" u Etnografskom muzeju za djecu od 5 do 12 godina u sklopu "Tatjaninog đira". Od 8 do 14 sati u dvorani Gripe igra se futsal turnir za mlađe pionire, a od 10 do 13 sati na splitskoj Rivi održava se Turnir sv. Duje za najmlađe uzraste. U 10 sati u Odjelu za djecu i mlade središnje knjižnice počinje ciklus likovnih radionica sv. Dujam.

U istom prijepodnevnom bloku, od 10.30 do 11.30, u prostorijama ZOO vrta na Marjanu održava se besplatna radionica za djecu "Vodozemci i gmazovi", a od 10.30 do 12 sati u Galeriji umjetnina "Likovni vremeplov", s vodstvima i kreativnim radionicama za djecu. U isto vrijeme, od 10.30 do 12 sati, u Knjižnici Podstrana organizirano je čitanje slikovnice "Putevima sv. Duje" uz tombolu. U 11.30 sati na Prokurativama se održava susret dječjih klapa.

Od 11 sati na Prokurativama je "Splitski marendin", a istodobno se održava i Slatcrofest by Slatkopedija, pri čemu su kao lokacije navedeni Podrumi Dioklecijanove palače, Prokurative i kavana Central, gdje je predviđen eno-gastro kviz. Od 11.30 do 12.30 u prostorijama ZOO vrta na Marjanu organizirana je još jedna besplatna dječja radionica, "Pčela i med". U podne se u Staroj gradskoj vijećnici ponovno održava "Na kavi s Tijardovićem i Gotovcem", a u isto vrijeme predviđeno je i podizanje zastave na kampanel. Ego Free Festival na Turskoj kuli traje od 12 do 1 sat iza ponoći.

Poslijepodne 2. svibnja, od 13 do 19 sati, u Parku mladeži održava se Miting sv. Duje. U 16 sati na Plinarskoj ulici vozi se utrka kareta. U 19 sati na Prokurativama nastupa FA JEDINSTVO. U 20.30 na Uvodića poljani održava se Fešta svetog križa, a istodobno na Pjaci nastupa Urban.

Treći svibnja: Đardin postaje veliko središte dječjeg programa, a večer pripada koncertima i kulturi

Treći svibnja u jutarnjim satima Đardin postaje središte dječjeg programa. Najavljeni su folklorni dječji nastupi, kreativna splitska radionica za djecu do 5 godina u organizaciji 321 Learn&Fun, radionica "Mozaik - Zvonik sv. Duje", u kojoj djeca od 5 do 12 godina izrađuju male mozaike u obliku podmetača s motivom zvonika sv. Duje, kreativna splitska radionica za djecu stariju od 10 godina u organizaciji Udruge Jedna Mladost te likovna radionica "Razglednica moga grada" za djecu od 4 do 8 godina u organizaciji Artino studija. Ujutro je predviđena i radionica "Proljetna čarolija", izrada cvjetnih ogrlica za djecu 5+, u organizaciji Chiara&Co.

Popodnevni dio u Đardinu uključuje slikarsku radionicu za djecu do 5 godina u organizaciji AT School, kreativnu splitsku radionicu za djecu od 4 do 8 godina koju vodi 321 Learn&Fun, glazbenu radionicu pjevanja i sviranja tradicionalnih pjesama za djecu stariju od 7 godina u organizaciji Ljestvice, kreativno-tehničku radionicu "Katedrala sv. Duje" za djecu od 7 do 10 godina u organizaciji Meštri o' tehnike, dječju tombulu i kino večer u suradnji s Kino Mediteranom.

Paralelno s dječjim programom, od 8 do 15 sati u dvorani Gripe igra se futsal turnir pionira. Od 10.30 do 12 sati u Galeriji umjetnina ponovno se održava "Likovni vremeplov". U 11 sati na Prokurativama počinje "Taste of Split", a u isto vrijeme i Slatcrofest by Slatkopedija. Toga dana u 11 sati u Muzejima Ivana Meštrovića organizirano je tematsko stručno vodstvo izložbom "Meštrovićeva kuća u Splitu / prostor života i umjetnosti" za građane. U podne se nastavlja program "Na kavi s Tijardovićem i Gotovcem" u Staroj gradskoj vijećnici, a Ego Free Festival na Turskoj kuli traje od 12 do ponoći.

Večernji dio 3. svibnja donosi koncert Tereze Kesovije u HNK-u u 20 sati, Feštu svetog križa na Uvodića poljani u 20.30, dok se dan zaključuje nizom kulturnih, dječjih i gastro sadržaja koji potvrđuju da je riječ o manifestaciji namijenjenoj svim generacijama.

Četvrti svibnja: Obiteljski obilasci, kazalište, STEM, izložbe, knjige i TBF

Program 4. svibnja počinje obiteljskim razgledavanjem grada "Split i sveti Duje" u organizaciji The Storyteller Croatia. Od 9 do 20 sati u Sveučilišnoj knjižnici, na Odjelu specijalnih zbirki na razini -2, otvorena je izložba "Maestro Jakov Gotovac : bašćinski hodočasnik". U 9.45 i 11 sati u Gradskom kazalištu lutaka Split igra predstava "Stonoga Goga", a u 9.45 i 11.30 u GKL-u i Hrvatskom domu predstava "Ivo i Jakov". U 10 sati u Etnografskom muzeju na rasporedu je sadržaj "Sveti Duje – zaštitnik našega grada". Od 11 do 13 sati na Prokurativama traje "Taste of Split", dok su u 11 sati u Središnjici, u sklopu projekta Science Comes to Town, organizirane STEM radionice za djecu.

U podne se ponovno održava "Na kavi s Tijardovićem i Gotovcem" u Staroj gradskoj vijećnici. U 14 sati u Galeriji umjetnina otvara se izložba "Spekulativne budućnosti: pet dizajnerskih pristupa". Od 15 do 17 sati u dvorani Gripe igra se dječji turnir 2016. godišta, skupine A i B. U 16 sati STEM radionice za djecu sele u Knjižnicu Mejaši Kila, a u 17 sati nastavlja se "Taste of Split". U 18 sati u Hrvatskom pomorskom muzeju predstavlja se knjiga Borisa Trnskog "Veliki biografski leksikon hrvatskih generala i admirala od 1804. do 1918.", u nakladi Despot Infinitus.

Istoga dana u 18.30 u Knjižnici Trstenik održava se 3D animacija Dioklecijanove palače i pričaonica "Priča o caru Dioklecijanu" Bože Ujevića. U 19 sati predviđen je glazbeni program "flauta i gud. kvartet sa Carmen fant. i ost" u organizaciji Umjetničke organizacije Aleph. U 20 sati u HNK-u je Hans Zimmer koncert, a u 20.30 na Pjaci koncert TBF-a.

Peti svibnja: Od legića i dječjih predstava do knjižnica, izložbi, Hajduka i pučkih pjevača

Peti svibnja započinje izradom Dioklecijanove palače od legića na Kruševića gumnu u organizaciji Edukida Split. Od 9 do 20 sati nastavlja se izložba "Maestro Jakov Gotovac : bašćinski hodočasnik" u Sveučilišnoj knjižnici. U 9.45 i 11 sati ponovno igra "Stonoga Goga" u Gradskom kazalištu lutaka Split, a u 9.45 i 11.30 "Ivo i Jakov" u GKL-u i Hrvatskom domu. Od 10 do 12 te od 18 do 20 sati u prostorijama klastera na adresi Dobrić 10, Voćni trg, postavljena je izložba dječjih radova "U čast svetome Duji". U 10 sati u Etnografskom muzeju održava se program "Mali svit stare Dalmacije".

U 11 sati na Prokurativama je "Taste of Split", dok se u Knjižnici Bol-Plokite održava kreativna radionica i čitanje slikovnice "Sveti Duje" autora Bože Ujevića. U isto vrijeme u Središnjici, u sklopu Science Comes to Town projekta, održavaju se STEM radionice za djecu, a u Tehnološkom parku svečano se otvara knjižnica GKMM Split Tehnološki park. U podne je na rasporedu i "Na kavi s Tijardovićem i Gotovcem" u Staroj gradskoj vijećnici te gostujuća izložba "Za Hrvatsku kao Tigar" u Muzeju Domovinskog rata u Splitu.

Od 15 do 17 sati u dvorani Gripe igra se dječji turnir 2016. godišta, skupine C i D. Hans Zimmer koncert u HNK-u izvodi se u dva termina, u 16 i 20 sati. U 18 sati u Odjelu za djecu i mlade Središnjice, u sklopu Fešte o' Sudamje, održava se "Priča o Hajduku", dok je u 18.30 u Knjižnici Trstenik edukacija za najmlađe o Saloni uz virtualnu šetnju iskopinama. U 19 sati najavljeni su "flauta i orgulje u katedrali" te Susret pučkih pjevača na Trgu Gaje Bulata.

U večernjem programu u 20 sati u Hrvatskom domu izvodi se "Avantura u Šangaju". Po dogovoru su u Palači Milesi predviđena predstavljanja zbornika "Kruno Prijatelj - o 100. obljetnici rođenja" te knjige "Obitelj Tartaglia u djelima likovnih umjetnika". U Središnjoj knjižnici postavljena je izložba u čast Stanka Piplovića "Dobri čuvar splitske baštine", dok je u Središnjici, u sklopu Science Comes to Town programa, predviđeno "Vrijeme za čarobnu priču". Program uključuje i izložbu njemačko-makedonskog umjetnika Jansena Čapara (20. studenoga 1958.) u Galeriji Emanuel Vidović odnosno Galeriji MGS u Dioklecijanovoj ulici.

Šesti svibnja: Svečana sjednica, obljetnica prosvjeda, moćnik sv. Dujma, Petar Grašo i Večer dalmatinskih klapa

Šesti svibnja donosi sadržaje od ranog jutra. U VR muzeju Diocletian's Dream organizirano je "Putovanje u doba Dioklecijana" za dvije grupe djece od 8 do 12 godina. Od 8 do 11 sati na Rivi traje DJ Dnevni đir. Od 9 do 20 sati otvorena je izložba "Maestro Jakov Gotovac : bašćinski hodočasnik" u Sveučilišnoj knjižnici. U 9.45 i 11 sati ponovno se izvodi "Stonoga Goga", a u 9.45 i 11.30 "Ivo i Jakov". U 10 sati u Knjižnici Bol-Plokite održava se kreativna radionica i čitanje slikovnice "Sveti Duje" autora Bože Ujevića, dok je u HNK-u u 10 sati najavljena svečana sjednica. Od 10 do 12 te od 18 do 20 sati nastavlja se izložba dječjih radova "U čast svetome Duji" u prostorijama klastera na Voćnom trgu.

U 11 sati na Prokurativama je "Taste of Split", a na Voćnom trgu počinje Sajam Sudamja 2026. U istom terminu u Odjelu za djecu i mlade središnje knjižnice, u sklopu Fešte o' Sudamje, održavaju se STEM radionice za djecu. U podne se u Staroj gradskoj vijećnici održava "Na kavi s Tijardovićem i Gotovcem", a na rasporedu je i obljetnica prosvjeda pred Banovinom. U 13 sati u Vili Dalmaciji organiziran je svečani ručak. Od 15 do 17 sati u dvorani Gripe igra se završnica dječjeg nogometnog turnira 2016. godišta.

Poslijepodne u 17 sati u Knjižnici Mejaši Kila održava se kreativna radionica "Mali čuvari splitske nošnje", a u Odjelu za djecu i mlade središnje knjižnice program "Znanstvena srijeda: Vatromet Sudamji u čast" te zasebno i program "Znanost je cool". U 17.30 slijedi "Lego Edukido: Dioklecijanova palača". U 18 sati u Etnografskom muzeju održava se "Đir oko Etnografskog", u Knjižnici Spinut kreativna radionica i čitanje slikovnice "Sveti Duje" autora Bože Ujevića, a u Splitskoj katedrali otvaranje moćnika sv. Dujma. U 18.30 u Knjižnici Trstenik na rasporedu je program "Sveti Duje" Bože Ujevića i učenje o starim običajima.

U 19 sati Umjetnička organizacija Aleph donosi orkestralni program od 15 ljudi s dirigentom, Strauss, dok na Rivi u isto vrijeme nastupa Petar Grašo. U 19.30 u Fotoklubu, Marmontova 5, otvara se izložba Ante Kuzmania i predstavlja projekt "Grad Gradova", a u Gradskom kazalištu mladih izvodi se "E, moj Jere". U 20 sati u Hrvatskom domu igra "Avantura u Šangaju", a u HNK-u "Večer dalmatinskih klapa". Po najavi je organizirano besplatno stručno vođenje kroz postav Prirodoslovnog muzeja na adresi Poljana kneza Trpimira 3. Od 17 do 20 sati na Pjaci traje DJ + instrument program, a nastavlja se i izložba Jansena Čapara u Galeriji Emanuel Vidović odnosno Galeriji MGS.

Sedmi svibnja: Središnji dan Sudamje. Procesija, misa, muzeji, pazarić, klape, tombola i Doris Dragović

Središnji dan manifestacije, 7. svibnja, nosi oznaku Sudamja i okuplja niz protokolarnih, vjerskih, kulturnih i zabavnih događanja. Program uključuje ponovno "Putovanje u doba Dioklecijana" za dvije dječje grupe u VR muzeju Diocletian's Dream, DJ – dnevni đir na Rivi od 8 do 11 sati te nastavak izložbe "Maestro Jakov Gotovac : bašćinski hodočasnik" u Sveučilišnoj knjižnici od 9 do 20 sati. Na isti dan osiguran je besplatan ulaz u Arheološki muzej u Splitu i na arheološki lokalitet Salona, uz besplatna tematska stručna vodstva posvećena sv. Dujmu. Od 10 do 12 te od 18 do 20 sati otvorena je i izložba dječjih radova "U čast svetome Duji" na Voćnom trgu, nastavlja se i izložba Jansena Čapara, a besplatan ulaz omogućen je i u Prirodoslovni muzej i zoološki vrt.

Od 10 do 18 sati u Fotoklubu na Marmontovoj 5 održava se Sudamijski pazarić, dok se na Voćnom trgu nastavlja Sajam Sudamja 2026. U 10 sati na Rivi je svečana procesija i sveta misa, jedan od središnjih trenutaka proslave. U podne se u prostorijama klastera, Dobrić 10, Voćni trg, održava radio emisija "U čast svetome Duji" Day Antunović, partner AK Sulet. U 12.15 na Prokurativama je "Teća", a u 13.30 u Domu HV svečani ručak. U 16 sati na arheološkom lokalitetu Salona ponovno su predviđeni besplatan ulaz i besplatna tematska stručna vodstva posvećena sv. Dujmu, dok u isto vrijeme u GKL-u i Hrvatskom domu igra dječja predstava "Ivo i Jakov". Od 17 do 20 sati na Pjaci je DJ + instrument program.

Večernji program Sudamje nastavlja se u 17 sati predstavom "Stonoga Goga" u Gradskom kazalištu lutaka Split. U 18 sati u prostorijama klastera na Voćnom trgu nastupa kvartet mandolina MKU Stobi u programu "U čast sv. Duji", dok su na Rivi u istom terminu klapa + folklor. U 19 sati na Rivi je tombola, a u isto vrijeme otvaraju se izložba Dalibora Martinisa u Galeriji Kula i izložba Bojana Šumonje u Galeriji umjetnina. U 19.30 u Gradskom kazalištu mladih izvodi se "E, moj Jere", a u 20.30 na Rivi nastupa Doris Dragović.

Osmi svibnja: Znanost, jedrenje, predavanja, radionice, Parni Valjak i međunarodna regata

Osmi svibnja od 8 do 11 sati na Rivi traje DJ – dnevni đir. Od 9 do 20 sati otvorena je izložba "Maestro Jakov Gotovac : bašćinski hodočasnik" u Sveučilišnoj knjižnici. U 11 sati u prostorijama klastera na Voćnom trgu održava se radio emisija "U čast svetome Duji" Day Antunović, partner AK Sulet, a na Voćnom trgu i dalje traje Sajam Sudamja 2026. Od 10 do 14 sati na Zvončacu je "Znanost na Marjanu". Od 11 do 18 sati u splitskom akvatoriju održava se Otvoreno prvenstvo Hrvatske ILCA 7. U 11 sati u MGS-ovoj Gotičkoj dvorani Joško Belamarić govori na temu "Nova saznanja o povijesnoj jezgri Splita", a u 12 sati u Knjižnici Mejaši - Kila organizirana je Eko – art radionica u sklopu Science Comes to Town projekta.

U večernjim satima, u 18 sati u MGS-ovoj Gotičkoj dvorani Ana Šverko održava predavanje "Kako su svjetske fotografkinje vidjele Split?". U 18.30 u Knjižnici Trstenik održava se likovna radionica za najmlađe "GALEBOVI" – izrada stropnog mobila, grupni rad. U 20.30 na Rivi nastupa Parni Valjak. U 21 sat u Galeriji Meštrović svečano se otvara Međunarodna veslačka regata Sveti Duje - Oxford - Split – Cambridge. Nastavlja se i izložba Jansena Čapara u Galeriji Emanuel Vidović odnosno Galeriji MGS u Dioklecijanovoj ulici, a od 17 do 20 sati na Pjaci je DJ + instrument program.

Deveti svibnja: Dan Europe, interaktivne predstave, jedrenje, regata, HNK i večernji Grše

Deveti svibnja program otvara izložba Jansena Čapara u Galeriji Emanuel Vidović odnosno Galeriji MGS. U 9 sati na Prokurativama se obilježava Dan Europe uz sajam prezentacije tradicije, kulture i baštine SDŽ. U 9.45 i 11.30 u Hrvatskom domu i GKL-u izvodi se dječja predstava "Ivo i Jakov". U 10.30 i 12.30 u Etnografskom muzeju igra interaktivna predstava "Dnevnik uspomena moje bake" namijenjena djeci od 3 do 10 godina. Od 11 do 18 sati u splitskom akvatoriju nastavlja se Otvoreno prvenstvo Hrvatske ILCA 7. U 12 sati u Spinutu počinje Međunarodna veslačka regata Sveti Duje - Oxford - Split - Cambridge, a u 12.30 slijedi proglašenje pobjednika studentske utrke u Spinutu.

Poslijepodne u 17 sati u Hrvatskom domu održava se dodjela nagrada najboljim učenicima splitskih osnovnih i srednjih škola. U 19 sati u HNK-u se izvodi drama Antonelle Tošić "Bolna djeca u cvijeću", u režiji Vinka Radovčića. U 20 sati u Hrvatskom domu nastupa Katharina Hack. U 20.30 na Pjaci nastupa Grše, a u 21 sat u HVK Gusar održava se Boathouse disco. Program dana zaključuje i nastavak izložbe Čapara u Galeriji Emanuel Vidović odnosno MGS-u.

Deseti svibnja: Sportska završnica, Utrke legendi, regata na Peristilu, zbor i stoljeće "Kraljice lopte"

Posljednjeg dana, 10. svibnja, nastavlja se izložba njemačko-makedonskog umjetnika Jansena Čapara u Galeriji Emanuel Vidović odnosno Galeriji MGS. U 9.45 i 11.30 u Hrvatskom domu i GKL-u ponovno se izvodi dječja predstava "Ivo i Jakov". Od 11 do 18 sati u splitskom akvatoriju jedri se završnica Otvorenog prvenstva Hrvatske ILCA 7. U 11.30 na Rivi se održavaju Utrke legendi. U 12/13 sati na Peristilu je Međunarodna veslačka regata Sveti Duje - Oxford - Split - Cambridge, a u 13 sati slijedi proglašenje pobjednika Utrke legendi, također na Peristilu. U 18 sati na Trgu Gaje Bulata nastupa Chorverein Bad Hersfeld. U 20.30 na Starom placu obilježava se 100. obljetnica prikazivanja "Kraljice lopte", a dan je ujedno označen i kao Dan Marjana.

Program bez praznog hoda

Pregled cjelokupnog programa pokazuje da je Sudamja 2026 zamišljena kao višednevna, višeslojna gradska manifestacija u kojoj se istodobno odvijaju vjerski obredi, protokolarni sadržaji, dječje radionice, izložbe, književna predstavljanja, muzejska vodstva, STEM programi, sportska natjecanja, sajmovi, gastronomske manifestacije i veliki koncerti.

U program su uključene gradske institucije, knjižnice, muzeji, kazališta, sportske dvorane, trgovi, Riva, Pjaca, Prokurative, Marjan, Salona i niz drugih lokacija, čime se sadržaj prostorno širi gotovo cijelim gradom i njegovom simboličkom jezgrom.

