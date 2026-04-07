Split sprema najveću Sudamju dosad: 170 događanja na 18 lokacija, stižu Grašo, Nina, Tereza i Grše...

U utorak, 7. travnja 2026. godine, u zgradi Gradske uprave predstavljen je program ovogodišnje Sudamje – proslave Dana grada Splita i blagdana svetog Duje.

Program su predstavili gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta, zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić, generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije mons. Franjo-Frankopan Velić, direktorica Turističke zajednice grada Splita Alijana Vukšić, voditeljica manifestacija Grada Splita Lorena Šipić, ovlaštena pročelnica Službe – Kabinet gradonačelnika Ružica Đonlić te ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za sport i politike Igor Maretić.

Na početku predstavljanja okupljenima se obratio gradonačelnik Tomislav Šuta, istaknuvši kako ovogodišnja Sudamja nosi snažnu poruku "Nima grada bez 'judi", parafraziranu izjavu Meštra iz Velog mista. Naglasio je kako program obuhvaća više od 170 aktivnosti na 18 lokacija tijekom 11 dana, od 30. travnja do 10. svibnja. Kao vrhunac manifestacije izdvojio je završni događaj – izvedbu "Kraljice lopte" na Starom placu. Cilj programa je očuvanje i vraćanje starih splitskih običaja, uz raznolik sadržaj koji uključuje programe za djecu, bogatu gastro ponudu te kulturne i zabavne sadržaje. Posebno je naglasio kvalitetnu suradnju sa Splitsko-makarskom nadbiskupijom te želju da se cjelokupna manifestacija održi na visokoj razini. U ime Splitsko-makarske nadbiskupije okupljenima se obratio generalni vikar mons. Franjo-Frankopan Velić, zahvalivši Gradu Splitu na dobroj suradnji i organizaciji. Istaknuo je kako je vjerska proslava u središtu Sudamje, na koju se nadovezuju kulturni, umjetnički i sportski sadržaji. Devetnica započinje 28. travnja, a devetog dana slijedi svečano otvaranje moćnika svetog Dujma. Na sam blagdan svetog Duje održat će se tradicionalna procesija i sveta misa na Rivi, koju će predvoditi dubrovački biskup mons. Roko Glasnović.

Program Sudamja 2026 odvija se na više lokacija diljem Splita, uključujući Rivu, Peristil, Pjacu, Prokurative, Hrvatsko narodno kazalište, Voćni trg, Stari plac, Đardin, Tursku kulu i Marjan, čime se cijeli grad pretvara u veliku pozornicu. U njemu sudjeluju deseci izvođača – od renomiranih glazbenih imena do folklornih ansambala, dječjih klapa i kulturnih društava – stvarajući bogat i raznolik sadržaj za sve generacije. Posebno se ističu koncerti popularnih izvođača poput Nine Badrić, Tereze Kesovije, Petra Graše, Doris Dragović, Parnog Valjka, Klape Intrade, Urbana, TBF-a i Grše.

Utrka kareta kroz Plinarsku ulicu održat će se 2. svibnja kao jedan od omiljenih i značajnih događaja koji svake godine okuplja velik broj sudionika i gledatelja. Poseban trenutak očekuje se 3. svibnja kada će u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu nastupiti Tereza Kesovija, glazbena diva koja desetljećima obilježava hrvatsku glazbenu scenu, a ovim koncertom Grad Split joj odaje priznanje za izniman doprinos.

Kulturni program donosi niz sadržaja, među kojima se posebno ističe projekcija serije Velo misto na Peristilu tijekom sedam dana, kao hommage splitskom identitetu. Dodatno, publiku očekuje večer posvećena glazbi Hans Zimmer, kao i brojne kazališne predstave, izložbe i folklorni nastupi. Gastro ponuda čini važan dio manifestacije – od tradicionalnog prvomajskog graha na Marjanu do Splitskog marendina i manifestacije "Taste of Split", uz Sudamijski pazarić i sajam koji okupljaju lokalne proizvođače i nude autentične dalmatinske okuse, uz naglašenu humanitarnu komponentu. Sajam prezentacije tradicije, kulture i baštine Splitsko-dalmatinske županije će se održati 9. svibnja.

Posebna pažnja posvećena je najmlađima kroz raznovrstan dječji program koji uključuje predstave, radionice, sportske aktivnosti i edukativne sadržaje poput programa "Znanost na Marjanu", potvrđujući Sudamju kao manifestaciju za cijelu obitelj.

Sportski dio programa obuhvaća niz aktivnosti, uključujući dječje turnire, jedriličarske i veslačke regate te druge rekreativne sadržaje koji dodatno povezuju sport i zajednicu. Završnica manifestacije nosi snažnu simboliku – obilježavanje 100 godina od Kraljice lopte na Starom placu, koji je 1926. godine okupio tisuće građana. Time se simbolično povezuju bogata prošlost i suvremeni identitet grada, a Sudamja 2026 zaključuje se u duhu zajedništva, tradicije i ponosa. Sudamja 2026 PROGRAM