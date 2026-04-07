Sudamja 2026. u Splitu donosi spektakl: Stižu Grše, Nina Badrić, Grašo, Doris Dragović i Parni valjak!

Grad Split predstavio je u utorak na konferenciji za medije detaljan i bogat program Sudamje 2026., koja će se održavati od 30. travnja do 9. svibnja.

Ovogodišnja proslava blagdana svetog Dujma i Dana grada Splita donosi niz glazbenih, kulturnih i zabavnih događanja, a organizatori najavljuju sadržaj za sve generacije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U sklopu bogatog programa na više lokacija u gradu nastupit će neka od najpoznatijih imena domaće glazbene scene. Splićane i njihove goste očekuju koncerti Grše, Nine Badrić, Urbana, Klape Intrade, Tereze Kesovije i drugih izvođača.

Najavljen je i nastup Petra Graše, dok će na sam blagdan svetog Dujma publiku zabavljati Doris Dragović. Dan poslije, 8. svibnja, na pozornicu stiže i Parni valjak.

Iz Grada Splita poručuju kako će Sudamja i ove godine ponuditi sadržaj prilagođen svim uzrastima, uz bogat program koji će obilježiti dane uoči i tijekom proslave zaštitnika grada. Sudamja 2026 PROGRAM