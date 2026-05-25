Cvjetna oaza usred Splita: Gospođa Zlata od portuna na Putu Skalica napravila je najljepši kvartovski vrt

Neke splitske zgrade mogu se pohvaliti lijepom i održavanom unutrašnjosti, no stanari portuna na Putu Skalica 47, čiji je predstavnik Ivica Dvornik, osim toga mogu biti ponosni na vrt sa raznolikim cvijećem kojeg uzgaja njihova starija susjeda Zlata Krstulović.

Prije dvadesetak godina uselila je u zgradu i potpuno neočekivano svojim susjedima pod prozorima donijela koloplet boja i mirisa. Obogatila je prostor pred zgradom na kojem je u to vrijeme bilo svega što tamo nije trebalo biti. Zajedno je sa svojim suprugom i još nekoliko susjeda zasukala rukave te počela radnu akciju uređenja budućeg vrta. Od sredstava zajedničke pričuve kupili su zemlju te danima nasipali prostor i na kraju postavili ogradu kako bi vrt dobio vizuru.

“Uživam raditi u vrtu”

- Dok nismo stavili ogradu cvijeće je s vremena na vrijeme nestajalo. To je bio nužni potez. Sjećam se da sam jedno jutro vidjela kako nam je netko ukrao čak 21 tulipan. Sada je sve na svom mjestu. Uživam raditi u vrtu. Imam mali bančić na kojeg sjednem i lagano kopam, čistim travu, sadim. Baš guštam. Ljeti zalijevam biljke rano ujutro ili navečer. Znam svaki dan kupiti sadnicu nekog cvijeća.

U tom neobično lijepom gradskom vrtu "šepuri" se bijeli hibiskus, ruže, mandarina, limuni, jabuke, amarilis, maćuhice, điran, viola, iris, hortenzija, potočnice, kamenice, kamelija, cinije, gazanije, gladiole, dalije, razni grmovi, a nekada su rasli i jaglaci. U zemlju uglavnom polaže sadnice, ali ne preza ni od sjemena. Svaki dan sat vremena "pokloni" tom kvartovskom vrtu kojeg prolaznici vrlo rado fotografiraju. Često se tu znaju zaustaviti i mladi momci koji joj rado upute lijepu riječ i pohvalu za, kako kažu, najljepši kvartovski vrt u Splitu. Čak joj nekada znaju pomoći nositi zemlju.

Tajna bujnog cvijeća

Za čitatelje otkriva tajnu kako da im cvijeće što bolje cvjeta. Preporučuje da u litru vode ubace koru od banane i sušenu usitnjenu koricu tri jaja. Tekućinu potom treba ostaviti cijeli dan nakon čega se procijedi i time šprica cvijeće. I na kraju savjetuje da se cvijeće ne polijeva već zalijeva.

Kako i priliči naša je sugovornica za svoj trud u uređenju i održavanju vrta 2017. godine dobila Nagradu Grada Splita, dok joj je Turistička zajednica godinu nakon toga uručila novčanu nagradu u iznosu od 200 tadašnjih kuna. Čak je Turistička zajednica u svoj prospekt uvrstila fotografiju cvijetnog vrta sa Puta Skalica 47.

Kad susjedstvo procvjeta

Često joj susjedi, pa i oni iz udaljenijih stambenih zgrada, znaju donijeti sadnice cvijeća ili boce za reciklažu od čega onda kupuje nove sadnice. U vrtu je pomno izradila šljunčanu stazu, postavila vrtne patuljke i solarne svijeće, pa nakon sto se dan "umori" i "padne" noć patuljci pod solarnim svjetlom preuzimaju brigu o raznobojnim mirisnim biljkama.

Vrt zalijeva zajedničkom vodom koja je nekada služila za praonu na vrhu zgrade. S vremenom je zemlje i prostora za novu sadnju ponestalo zbog čega na asfaltiranom dijelu vrta već ima velike pitare u kojima je posađeno cvijeće.

"Zarazila" je naša sugovornica i ostale stanare, pa tako sada uokolo postoje još dva dijela zemljane površine na kojima se također sadi cvijeće koje na kakvog namjernika ostavlja zaista lijep dojam. Za taj je dio zaslužna susjeda Božena Sabo.

Svaka čast gospođo Krstulović!