Sveti Duje najuspješniji klub 3. turnira Prvenstva Hrvatske u bocciji održanog u Solinu

[FOTO] U Gradskoj sportskoj dvorani Bilankuša tijekom dva dana odigrano je 96 utakmica u četiri paraolimpijske kategorije

Ovog vikenda Gradska sportska dvorana Bilankuša u Solinu bila je domaćin 3. turnira Prvenstva Hrvatske u bocciji, odnosno boćanju za osobe s invaliditetom.

Domaćin natjecanja bio je Boćarski klub osoba s invaliditetom “Sveti Duje” iz Splita, a turnir je okupio 14 klubova iz cijele Hrvatske. Tijekom dva dana natjecanja odigrano je ukupno 96 utakmica u četiri paraolimpijske kategorije.

Riječ je o trećem turniru ovogodišnjeg Prvenstva Hrvatske. Prva dva turnira održana su u Osijeku i Zadru, dok je posljednji turnir prvenstva predviđen za listopad u Rijeci.

Najuspješniji klub solinskog turnira bio je upravo domaćin, Boćarski klub osoba s invaliditetom “Sveti Duje” iz Splita. Njihovi članovi osvojili su dvije zlatne i jednu brončanu medalju, čime su još jednom potvrdili kvalitetu i kontinuitet dobrih rezultata.

Turnir u Solinu bio je još jedna prilika za promociju boccije, sporta koji osobama s invaliditetom omogućuje ravnopravno natjecanje, razvoj sportskog duha i uključivanje u širu sportsku zajednicu.

