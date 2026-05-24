Što piti ujutro za zdravlje jetre? Tri hepatologa dala su isti odgovor

No, postoji mnogo toga što je potrebno za održavanje zdrave jetre, uključujući vašu prehranu. "Nema sumnje da ono što jedete i pijete utječe na zdravlje vaše jetre", rekao je za Parade dr. Kenneth Rothstein, profesor gastroenterologije i hepatologije na Medicinskom fakultetu Perelman Sveučilišta u Pennsylvaniji. Dok alkohol, rafinirani ugljikohidrati i masna hrana mogu opteretiti vašu jetru, određena hrana i pića mogu je poboljšati.

Općenito, "prehrana bogata povrćem, voćem i cjelovitim namirnicama pruža antioksidanse i protuupalne spojeve koji mogu pomoći u zaštiti jetre", istaknuo je dr. Hatef Massoumi, dr. med., direktor kliničke hepatologije, transplantacijski hepatolog i gastroenterolog u Montefiore Einsteinu, prenosi N1.

No, iako ima smisla da zdrava prehrana podržava zdravu jetru, postoji jedno piće koje hepatolozi dosljedno preporučuju svojim pacijentima. Riječ je o kavi. "Postoje dokazi koji pokazuju da svakodnevno ispijanje kave poboljšava zdravlje jetre", naglasio je dr. Raffi Karagozian, dr. med., hepatolog u Medicinskom centru Tufts.

Istraživanje objavljeno u časopisu BMC Public Health 2021. analiziralo je podatke gotovo 500.000 ljudi i otkrilo da ljudi koji piju sve vrste i količine kave imaju 21% manji rizik od razvoja kronične bolesti jetre u usporedbi s osobama koje ne piju kavu.

Starije istraživanje koje je analiziralo podatke više od 2,25 milijuna ljudi otkrilo je da je ispijanje jedne šalice kave s kofeinom dnevno povezano s 20% manjim rizikom od razvoja hepatocelularnog raka, uobičajenog oblika raka jetre. Do pet šalica smanjuje rizik za polovicu. Postoji još mnogo takvih studija.

"Čini se da kava ima antioksidativna i protuupalna svojstva te je u nekim studijama povezana s nižim stopama fibroze jetre, ciroze, pa čak i raka jetre", kaže dr. Massoumi za Parade. "Ove su prednosti posebno značajne kod ljudi s masnom bolešću jetre", dodaje.

Kako piti kavu za zdravlje jetre

Dr. Rothstein preporučuje pijenje dvije do tri šalice kave ili čaja od 225 ml dnevno kako biste podržali svoju jetru. "Čini se da antioksidansi i kave i čaja štite od razvoja raka jetre, posebno poznatog kao hepatocelularni karcinom. Postoji više istraživanja o koristi kave u odnosu na čaj za sprječavanje raka", naglašav.

Dodaje da "nije važno" sadrži li kava kofein ili ne. "Općenito, crna kava je poželjnija jer izbjegava dodane šećere i višak kalorija", kaže dr. Massoumi za Parade. Ali, ako vam crna kava ne odgovara, kaže da je u redu dodati malu količinu mlijeka s niskim udjelom masti. "Najbolje je smanjiti šećer i izbjegavati slatke vrhnje ili sirupe", dodaje.

Dr. Rothstein kaže da je "važnije piti kavu" nego se usredotočiti na to da vaša kava bude crna. "Koristim malo meda i cimeta, zajedno s vrhnjem bez masti. Inače ne bih pio kavu. Mrzim crnu kavu", kazao je.