Val otkaza u tvornici koja je preživjela dva svjetska rata, Domovinski rat i privatizacijski pakao 90-ih

Na koljenima je još jedna poznata tvrtka koja posluje više od 100 godina.

Riječ je o drvnoj industriji Tvin iz Virovitice koja je pokrenula proizvodnju 1913. godine i koja je preživjela dva svjetska rata, Domovinski rat, privatizacijski pakao 90-ih. No, danas je u teškoj situaciji.

Svi poslovni računi Tvina su blokirani od travnja – dva u Erste banci te po jedan u PBZ-u i Zabi. Blokirao ih je poslovni partner zbog neplaćanja dospjelog potraživanja teškog više od milijun eura. To je dovelo do teškoća u isplatama plaća za oko 400 radnika, piše Danica.

Smijenili direktora

“Plaću nismo primili od ožujka i ne znamo kad će uopće biti jer uprava kaže da ne može zbog krize i poslovnih teškoća. Nitko ne pita kako je nama”, ogorčen je radnik Tvina koji nam se javio u petak.

Otkriva da je podijeljeno dosta otkaza ove godine i da to nije kraj: “Koliko čujemo, firma je u ozbiljnoj krizi i pitanje je kako će to završiti. Mnogi od nas već traže novi posao”.

Sredinom ovog mjeseca smijenjen je direktor Tvina Mario Mikolaš te je na njegovu poziciju postavljen Tomislav Filipović. Tvin je prije nekoliko godina prešao u ruke obitelji Vampovac u čijem se vlasništvu nalaze još tvrtke Pro Wood (nekadašnji DIK Đurđenovac) i virovitički Contorte, najveći proizvođač masivnog namještaja u državi.

Neto plaća

Pro Wood i Contorte su nedavno završili u predstečajnom postupku, a lako je moguće da to uskoro čeka i Tvin. Tvrtka koja je u bivšoj Jugoslaviji bila sinonim za kvalitetan namještaj zlatnim je vremenima zapošljavala 1800 radnika. Danas ih ima jedva 400-tinjak, piše Danica.

Virovitica je prije šest godina ostala i bez čuvene tvornice šećera Viro koja je skončala zbog krize u branši i nepodmirenih obveza. Sad se drmaju i temelji Tvina, druge virovitičke perjanice.

Tvin je, inače, lani ostvario 20 milijuna eura prihoda i 100.000 eura dobiti. Imali su oko 400 zaposlenih čija je prosječna neto plaća iznosila oko 820 eura, navodi se u izvještaju Financijske agencije.