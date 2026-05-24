Vučić: "Gotov sam, moguće je da ću uskoro podnijeti ostavku"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kinu na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Tamo će boraviti u peterodnevnom službenom posjetu. Komentirao je jučerašnje ogromne prosvjede u Beogradu, piše Kurir.

- Moj poziv na dijalog ostaje otvoren. Kao predsjednik Srbije pozivam ih na dijalog i vjerujem da je to važnije od naših stranačkih pitanja i političkih prepucavanja. Neću prestati pozivati, to je dobro za njih i može im donijeti mnogo toga - rekao je Vučić.

- Pa gotov sam, uskoro mi istječe mandat! Moguće je da ću uskoro podnijeti ostavku - odgovorio je na poruke prosvjednika.

Vučić je negirao postojanje "ubačenih elemenata" na prosvjedima.

- Ljudi, mi smo htjeli sliku demokratske Srbije, a to je odgovaralo samo njima. Njihovim lažima i teorijama zavjere nema kraja, jedna laž sustiže drugu. Zar ne vidite da Jovanjicu više ni ne spominju? Uložene su milijarde eura u rušenje Srbije - u medije, političke i parapolitičke organizacije, nevladine udruge, sindikate... gotovina na ulice... ali i pored toga uspjeli smo odbiti taj napad - rekao je.

Pohvalio je rad policije te rekao da je "fantastično osigurala skup".

- Što se tiče Slavije, bili su gotovo nevidljivi, promet je funkcionirao. Bili su prisutniji kod Pionirskog parka jer je ondje bilo pijanih - rekao je i dodao da je ozlijeđen velik broj policajaca, prenosi 24sata.

Na komentar europarlamentarca Andreasa Schiedera da je zaustavio željeznički promet u Srbiji iz straha od građana uoči prosvjeda, Vučić je odgovorio: "Ja zaustavio? Pa teško im je bilo doći automobilima jer ti brzi vlakovi voze samo do Novog Sada i Subotice. Mi, za razliku od gospodina Schiedera, nemamo problema s prosvjedima".

Podsjetimo, kordoni policije intervenirali su jučer u središtu Beograda nakon mirnog prosvjeda "Studenti pobjeđuju" na kojem su sudjelovali deseci tisuća građana iz cijele Srbije. Sukob s policijom započeo je nedaleko od Pionirskog parka, gdje su bile okupljene pristaše predsjednika Aleksandra Vučića.

Pod sloganom "Studenti pobjeđuju", studentski pokret pozvao je građane iz cijele zemlje na okupljanje od 18 do 20 sati na Trgu Slavija u središtu grada, gdje su 15. ožujka prošle godine održane najveće protuvladine demonstracije u novijoj povijesti Srbije, potaknute novosadskom tragedijom 1. studenog 2024., kada je u padu nadstrešnice poginulo 16 ljudi.

Prosvjed na Trgu Slavija okončan je mirno oko 20 sati, ali se grupa muškaraca sukobila s policijom koja je osiguravala paralelni skup pristaša Vučića, organiziran u Pionirskom parku, ispred Vučićeva ureda. Od 1. studenog 2024. prosvjedi traju u Srbiji, na vrhuncu dosegnuvši 300.000 ljudi 15. ožujka 2025. Studenti se nadaju da će današnji prosvjed ponovno oživjeti pokret i potaknuti predsjednika Vučića da raspiše prijevremene izbore.