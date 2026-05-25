Mislite da ne može toplije nego zadnjih dana? Sljedećih dana moguć rijedak događaj - vrlo vruć dan u svibnju

Ušli smo u posljednji tjedan klimatološkog proljeća, ali sudeći prema temperaturama zraka posljednjih dana, ljeto je već stiglo na velika vrata. Tako je jučer Senj zabilježio najvišu dnevnu temperaturu zraka od čak 32 stupnja. Rijeka i Šibenik su zabilježili 31°C, Split i Ploče 30°C itd.

Da je ljeto uranilo svjedoče i jučerašnje minimalne temperature. Naime, Lastovo, Split i Dubrovnik su zabilježili tropski noć, pojavu kada temperatura zraka niti u jednom trenutku ne pada ispod 20,0°C.

Takvih noći u novom tjednu neće nedostajati u dijelu Dalmacije. Na vrijeme će dominantno djelovati stabilna anticiklona, a vrlo malo dnevnih nestabilnosti bit će tek mjestimice u drugom dijelu tjedna. Sve u svemu, cijeli tjedna obilježit će natprosječna toplina.

Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme. Ujutro i navečer će puhati slaba do umjerena bura, danju slab do umjeren vjetar zapadnih smjerova, kasnije popodne prema otvorenom moru može biti jakih udara sjeverozapadnjaka. Minimalne jutarnje temperature od 17 do 24°C. Najviše dnevne većinom od 28 do 33°C.

Utorak će biti pretežno sunčan i suh. Ujutro i navečer će puhati slaba do umjerena bura, danju slab do umjeren vjetar zapadnih smjerova, kasnije popodne prema otvorenom moru može biti pojačanih udara sjeverozapadnjaka. Minimalne jutarnje temperature od 18 do 25°C. Najviše dnevne većinom od 29 do 34°C.

Stabilno, pretežno vedro vrijeme nastavit će se u srijedu. Ujutro i navečer većinom slaba bura, danju slab dnevni vjetar s mora. Najviše dnevne većinom od 29 do 34°C.

Četvrtak će biti djelomično sunčan uz razvoj oblaka tijekom dana. Popodne će mjestimice biti većinom slabih grmljavinskih pljuskova, iako rijetko gdje mogu biti i izraženiji. Ujutro i navečer slaba bura, danju slab vjetar s mora. Najviše dnevne većinom od 29 do 35°C.

Slično će biti i u petak. Veći dio dana pretežno sunčano, ali će osobito popodne biti mjestimičnih pljuskova s grmljavinom. Ujutro i navečer slaba bura, danju slab vjetar s mora. Najviše dnevne većinom od 29 do 34°C.

U dane vikenda pretežno sunčano. Nešto vjetrovitije bit će u subotu, a u nedjelju tiho ili uz slab dnevni vjetar. Najviše dnevne većinom od 28 do 33°C.