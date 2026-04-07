"Kraljica lopte" stiže na Stari plac: Šuta predstavio dosad najbogatiji program Sudamje. Više od 170 događanja diljem Splita...

Tomislav Šuta predstavio je ovogodišnji program Sudamje 2026. te program proslave svetog Dujma i Dana Grada Splita, istaknuvši kako građane i posjetitelje očekuje dosad najbogatiji sadržaj.

"Pod sloganom 'Nima grada bez judi', naš dosadašnji rad rezultirao je najbogatijim programom, s više od 170 aktivnosti na 18 lokacija u Splitu. Program će trajati ukupno 11 dana", kazao je Šuta. Dodao je kako će manifestacija biti otvorena koncertom Nine Badrić na Pjaci, a posebno je izdvojio i izvedbu "Kraljice lopte" na Starom placu.

Povratak starim običajima Splita

Govoreći o sadržaju programa, Šuta je naglasio da je jedan od glavnih ciljeva vraćanje starih splitskih običaja.

"Cilj nam je vraćanje starih običaja Splita. Bit će obuhvaćeni svi kulturni i zabavni sadržaji, a gastro ponuda je vrlo bogata i bit će dostupna na brojnim lokacijama u Splitu", rekao je.

Istaknuo je i dobru suradnju sa Splitsko-makarskom nadbiskupijom. "Mislim da smo vrlo kvalitetnom suradnjom sa Splitsko-makarskom nadbiskupijom došli do dobrih rezultata. Ponuda je široka i bogata", poručio je Šuta.

Program za sve generacije

Na kraju je još jednom naglasio zadovoljstvo pripremljenim sadržajem te zahvalio svima koji su sudjelovali u organizaciji.

"Pred nama je iznimno bogat program. Dali smo sve od sebe, imamo puno događaja i samo se nadam da će nas poslužiti vrijeme. Program je namijenjen svim generacijama i hvala svima koji su sudjelovali u organizaciji", zaključio je.

Sudamja 2026 PROGRAM