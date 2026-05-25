WHO upozorava: Više od 900 sumnjivih slučajeva ebole u Kongu

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u nedjelju je objavila nove podatke o širenju ebole u DR Kongu, gdje je do sada zabilježeno više od 900 sumnjivih slučajeva zaraze. Prema informacijama WHO-a, laboratorijski je potvrđen 101 slučaj bolesti.

Glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus poručio je putem društvene mreže X kako zdravstvene vlasti intenzivno rade na nadzoru i suzbijanju epidemije. Istaknuo je da se broj identificiranih slučajeva povećava paralelno s jačanjem epidemioloških aktivnosti na terenu.

Dan ranije, ministarstvo zdravstva DR Konga objavilo je da su od posljedica bolesti preminule 204 osobe među ukupno 867 evidentiranih sumnjivih slučajeva. WHO u svojoj posljednjoj objavi nije naveo novi broj smrtnih ishoda.

Vlasti DR Konga službeno su 15. svibnja proglasile epidemiju ebole uzrokovane virusom Bundibugyo. Riječ je o soju za koji trenutačno ne postoji odobreno cjepivo niti specifična terapija, a smrtnost može doseći i 50 posto zaraženih.

Zbog ozbiljnosti situacije WHO je proglasio međunarodnu zdravstvenu uzbunu. Ebola se smatra jednom od najopasnijih virusnih bolesti, a tijekom posljednjih pet desetljeća u Africi je odnijela više od 15 tisuća života. Prema podacima WHO-a, stopa smrtnosti u dosadašnjim epidemijama kretala se između 25 i 90 posto.