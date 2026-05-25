Požar na teretnom brodu u Hamburgu: Osam teško ozlijeđenih, među njima i vatrogasac

U velikom požaru koji je u nedjelju izbio na teretnom brodu u hamburškoj luci teško je ozlijeđeno osam osoba, među kojima je i jedan vatrogasac.

Vatra je planula u poslijepodnevnim satima u teretnom prostoru broda dugog oko 90 metara, usidrenog na pristaništu Grevenhofkai u Hamburgu.

Prema informacijama tamošnjih vatrogasnih službi, gust dim uzdizao se iz krmenog dijela broda kada su prve interventne ekipe stigle na mjesto događaja. Posada broda već je tada pokušavala obuzdati požar prije dolaska profesionalnih službi.

U gašenju je sudjelovalo oko 80 pripadnika hitnih i vatrogasnih službi, a intervencija je trajala približno tri sata. Vatrogasci su koristili više cijevi za gašenje te posebnu zaštitnu opremu zbog velike količine dima i opasnih uvjeta na brodu.

Voda za gašenje dopremana je i vatrogasnim brodom, dok su ronioci pružali logističku i sigurnosnu potporu tijekom akcije.

Nakon završetka intervencije mjesto događaja preuzela je njemačka policija, koja je pokrenula istragu kako bi utvrdila uzrok izbijanja požara.