Prometna nesreća kod Trogira, zatvorena cesta u oba smjera

Jutros oko 7 sati na državnoj cesti D8, u blizini benzinske postaje na području Trogira, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala tri osobna vozila.

Prema prvim informacijama, dvije osobe zatražile su liječničku pomoć, a obje su u trenutku dolaska hitnih službi bile pri svijesti.

Zbog provođenja očevida, promet na tom dijelu ceste privremeno je obustavljen u oba smjera. Policija je organizirala obilazak koji se odvija kroz Trogir.

Očevid je u tijeku, a više informacija o uzrocima nesreće bit će poznato nakon završetka policijskog istraživanja.