Vrlika Lake Festival se vraća: Dva dana glazbe, zabave i velikih imena na Perućkom jezeru

I ove godine Vrlika Lake Festival nastavlja u svom prepoznatljivom ritmu i donosi još jedan vikend vrhunske zabave, glazbe i odlične atmosfere. Kao i uvijek, festival će se održati krajem mjeseca lipnja, odnosno posljednjeg vikenda u lipnju, kada Vrlika ponovno postaje nezaobilazno mjesto okupljanja ljubitelja dobre glazbe i ljetnog provoda.

Organizatori najavljuju bogat program i sadržaj za sve generacije. Posebnu težinu ovogodišnjem događaju daje činjenica da je riječ o šestom izdanju festivala, koji iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetitelja iz cijele regije.

Ulaznice za festival već su dostupne u online prodaji putem Adriaticketa, a interes publike i ove godine je velik.

Prvog dana festivala, 26.06., nastupaju:

The BestBeat – Tribute to The Beatles, Vatra i Ljuta kuća.

Drugog dana festivala, 27.06., publiku očekuju nastupi:

D Diplinzi, Galija te gost iznenađenja.

Lokacija: Perućko jezero (Gradska plaža Garjak), Vrlika

Datumi: 26. i 27. lipnja 2026.

Ulaz: Dnevna ulaznica 20 € , Festivalska ulaznica 30 €

Nakon uspješnih prethodnih godina, očekuje se još jedan odličan provod, dobra energija i nezaboravna atmosfera uz jezero. Vrlika Lake Festival već je postao tradicionalni dio ljetnih događanja u ovom kraju, a publika i ove godine može očekivati dva dana ispunjena glazbom, druženjem i vrhunskom zabavom.