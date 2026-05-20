FOTOGALERIJA Konačno počinje PLACe market u Splitu – i to ispred Peškarije

Nakon kišnih nekoliko dana i prošlog vikenda, konačno su nam se vratili sunce, ljetne temperature i ono najvažnije – vikendi provedeni vani, uz dobru hranu, glazbu i ekipu. Zato se ovog vikenda ponovno jede na PLACu i peškariji – u petak u Zagrebu, a napokon ponovno u Splitu.

PLACe Market u petak standardno preuzima Kvatrić od 18 sati, uz poznatu atmosferu zbog koje je posljednjih godina postao jedno od omiljenih zagrebačkih afterwork i street food druženja. A onda u subotu slijedi veliki povratak koji su Splićani mjesecima zazivali – PLACe Market konačno se vraća u Split. I to na lokaciju koja ne može biti više splitska. Ispred legendarne Peškarije, doslovno nekoliko koraka od rive i mora, u samom srcu grada, Split ove subote dobiva cjelodnevni street food spektakl kakav mu je nedostajao. Od 11 ujutro pa sve do 23 sata prostor ispred Peškarije pretvara se u najveći open air foodie punkt u gradu – uz miris vrhunske hrane, čaše vina i koktela u rukama, DJ-eve, ljetnu atmosferu i pogled koji vrišti Mediteran.

Za hranu su zaduženi neki od najpoznatijih domaćih ugostitelja i chefova – Stipe Šušnjara za Artičok, Corto Maltese, Pikulece, Maka Maka, Sexy Cow, Pigeria Gudin i kao gost zagrebački Hochu dumplings, a tu je i Piena zadužena za pjenušac – pa je već sada jasno da će se ove subote u centru Splita tražiti mjesto više. Narednih subota, čekaju nas gostovanja raznih chefova i ugostitelja.

A što će se jesti? Svakako očekujemo da ćete doći i probati, za sada znamo da nam chef Stipe iz Artičoka priprema roastbeef sendvič s junetinom, confitirani češnjakom, demi-glace majonezom, zelenim relishem, mizuna salatom, tostiranom ljutikom, karameliziranom kapulom i mizuna salatom u mliječnom kruhu te šiš ćevap od tune u kukuruznoj rotilli s lardom, gorušicom, tamogom i vlascem. Corto Maltese priprema prochetta buns i brudet od liganja, Maka Maka, Pikulece dolazi sa svojim specijalitetima, Sexy Cow sa svojim Naughty cow tortiljama s rumpsteakom za koje se uvijek čeka u redu, Pigeria Gudin sa specijalitetima od svinje, a Hochu dumplings dolazi s crispi bao bunsima od kozicec i kombinacije pilitine i rakovice te Katsu sando sendvičem sa svinjetinom i kozicama.

PLACe Market već je nekoliko godina sinonim za novu generaciju druženja na tržnicama i projekt koji je pokrenuo trend revitalizacije gradskih placeva, pazara i peškarija nakon radnog vremena. Koncept koji spaja vrhunsku hranu, lokalne chefove, glazbu i opuštenu atmosferu ovog vikenda ponovno povezuje dva grada – Zagreb u petak i Split u subotu.

Jer ako je suditi po prognozi, ovaj vikend službeno otvaramo ljetnu sezonu visokih temperatura i života na otvorenom. #PetkomJedemoNaKvatriću, a #SubotomIspredPeškarije.