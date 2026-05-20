FZOEU 2026: kako se na vrijeme pripremiti za sufinanciranje solarne elektrane, baterije i dizalice topline

Kraj svibnja u Dalmaciji je prijelomni trenutak. Turistička sezona se zahuktava, kalendari rezervacija se pune, a administrativna pitanja koja se naizgled mogu riješiti “kasnije” često se odgađaju za jesen. A zatim — za sljedeće proljeće.
Međutim, 2026. godine postoji dobar razlog da se taj scenarij ne ponovi.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost — FZOEU — priprema objavu javnog poziva za sufinanciranje obnovljivih izvora energije u kućanstvima. Program za 2026. godinu predviđa 38 milijuna eura. Sredstva su namijenjena za tri područja: solarne elektrane, baterijske sustave za pohranu energije i dizalice topline.
Uvjeti sudjelovanja su privlačni: Fond može pokriti do 50% troškova radova i opreme koji zadovoljavaju uvjete javnog poziva.
Osim državnog natječaja FZOEU, tijekom godine mogu se pojaviti i dodatni programi sufinanciranja na razini županija i gradova. Primjerice, Makarska je ove godine već pokrenula vlastite mjere potpore za građane. Zato unaprijed pripremljena dokumentacija može biti korisna ne samo za državni Fond, nego i za moguće lokalne natječaje.
Međutim, postoji jedan važan uvjet koji mnogi ne uzimaju u obzir.
Za prijavu je potrebna dokumentacija. I treba je pripremiti na vrijeme
Prijava na Fond ne znači samo ispuniti obrazac s namjerom ugradnje solarne elektrane.
Za sudjelovanje u javnom pozivu potrebno je imati pripremljen projekt solarne elektrane, kao i dobiti suglasnost HEP-a — Obavijest o mogućnosti priključenja ili EES.
Sve to zahtijeva vrijeme, tehničku pripremu i pravilno pripremljenu dokumentaciju.
Upravo zato ne treba čekati dan otvaranja javnog poziva, već krenuti ranije. Kada se natječaj otvori, prednost imaju oni koji već imaju spreman paket dokumenata i mogu predati prijavu bez odgode.
Zašto turistička sezona dodatno komplicira situaciju
Tijekom ljetnih mjeseci vlasnici kuća u Dalmaciji objektivno imaju manje vremena i pažnje za tehnička i administrativna pitanja. Istovremeno potrošnja električne energije raste: klima uređaji, grijanje vode, bazeni, apartmani — sve radi punim kapacitetom.
Računi za struju postaju primjetniji. A vremena da se mirno razmotri situacija i donese promišljena odluka sve je manje.
Zato je svibanj dobar trenutak za prvi korak — prije nego što sezona u potpunosti preuzme vašu pažnju.
Soft Energy Systems bavi se energetskom modernizacijom privatnih kuća: solarnim elektranama, baterijskim sustavima i dizalicama topline — po principu "ključ u ruke".
Za one koji žele biti spremni za otvaranje javnog poziva FZOEU i moguće lokalne programe sufinanciranja, nudimo konkretan prvi korak: pripremu projekta solarne elektrane za vašu kuću za 199 €.
U ovu uslugu uključena je analiza vašeg objekta, priprema projekta solarne elektrane, priprema i predaja dokumentacije HEP-u, dobivanje potrebne suglasnosti, kao i priprema i predaja paketa dokumenata za sudjelovanje u programu sufinanciranja.
Ne morate sami proučavati uvjete, ispunjavati obrasce ili koordinirati proces između projektanta, HEP-a i Fonda. Vi ostavljate upit na našoj web stranici — a mi preuzimamo sav daljnji posao.
Naš je cilj da do trenutka otvaranja javnog poziva sve bude spremno za prijavu među prvima.
Pritom niste obvezni odmah krenuti u montažu. Nakon pripreme projekta i predaje dokumentacije, odluku o ugradnji možete donijeti odvojeno — tijekom godine, u trenutku koji vam najviše odgovara.
Za mnoge vlasnike kuća to je razuman način da ne propuste mogućnost državnog ili lokalnog sufinanciranja, a da pritom ne ulaze odmah u kompletnu investiciju.
Ako vas zanima ispunjava li vaš objekt uvjete za sudjelovanje u javnom pozivu FZOEU ili mogućim županijskim i gradskim programima, koliko energije možete proizvoditi vlastitom solarnom elektranom i kako to može smanjiti vaše račune za struju — obratite nam se.
Provest ćemo početnu procjenu, pripremiti projekt solarne elektrane za vašu kuću i pomoći s paketom dokumenata za prijavu na sufinanciranje — za 199 €.
