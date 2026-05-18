Nova numizmatička priča iz serije „Hrvatska baština“: Vučedolska kultura na zlatnicima i srebrnjacima

Hrvatska narodna banka, u suradnji s Hrvatskom kovnicom novca, predstavlja novo numizmatičko izdanje posvećeno Vučedolskoj kulturi, jednom od najznačajnijih poglavlja europske prapovijesti, u sklopu serije „Hrvatska baština“.

Na prvi pogled mala čizmica. Gotovo nježna, izrađena za dječje stopalo. No upravo taj motiv na licu kovanice nosi priču staru više od pet tisuća godina. Model vučedolske čizmice svjedoči o vještini, preciznosti i osjećaju za svakodnevni život zajednice koja je znala spojiti funkciju i estetiku. U toj jednostavnoj formi prepoznaje se blizina čovjeka, njegovih koraka i tragova koje ostavlja iza sebe.

Na naličju kovanice otvara se drugačiji svijet - rastvoreni plašt vučedolske posude. Njezine površine, ispunjene geometrijskim ornamentima i bijelim inkrustacijama, nisu bile tek ukras. Vjeruje se da su u njima Vučedolci bilježili vrijeme. Horizontalne trake i simboli, koje mnogi istraživači povezuju sa zviježđem, upućuju na pretpostavku da je riječ o jednom od najstarijih indoeuropskih kalendara - mjestu gdje se susreću ritam godišnjih doba i kretanje neba.

Upravo u tom spoju, čizmice koja govori o čovjeku i posude koja govori o svemiru, ogleda se snaga vučedolske kulture. Nastala na području današnje istočne Slavonije i Srijema oko 3000. godine prije Krista, ova kultura ostavila je dubok trag u europskoj prapovijesti te svojim inovacijama pridonijela razvoju metalurgije i organizirane proizvodnje.

To nasljeđe danas je pretočeno u numizmatičko izdanje koje kroz odabrane motive prenosi priču o jednoj od najnaprednijih kultura svoga vremena.

Kovanice su dostupne u ograničenim serijama: zlatnik mase jedne unce izdaje se u 50 primjeraka, zlatnik mase 1/4 unce u 200 komada, zlatnik mase 1/16 unce u 1.000 komada, srebrnjak mase jedne unce u 1.500 primjeraka te srebrnjak mase dvije unce u 200 komada.

Izdanje „Vučedolska kultura“ dio je serije „Hrvatska baština“, a dostupno je za kupnju putem web trgovine Hrvatske kovnice novca od 21. svibnja 2026.