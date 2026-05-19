Za prste polizati: Ovaj rižoto od rajčice s kremom od parmezana i prženim povrćem morate probati

U suradnji sa Stanić Diskontom donosimo ideju za rižoto koji spaja bogate okuse rajčice, kremasti parmezan i hrskavo prženo povrće. Ovaj elegantan, a jednostavan recept savršen je za ručak ili večeru kada želite pripremiti nešto posebno uz pažljivo odabrane sastojke. Rižoto od rajčice s kremom od parmezana i prženim povrćem oduševit će ljubitelje talijanske kuhinje već na prvi zalogaj.

Sastojci

4 žlice Mutti koncentrata rajčice

360 g Carnaroli riže

1 ljutika

800 ml povrtnog temeljca

250 g ribanog parmezana

280 ml vrhnja za kuhanje

80 g maslaca

1 mala tikvica, očišćena

1 patlidžan, očišćen

300 ml ulja za prženje

nekoliko listića svježeg origana

svježe mljeveni crni papar

Priprema

Narežite povrće na tanke ploške pomoću rezača, zatim ih pržite u vrućem ulju dok ne postanu hrskave. Stavite ih na papirnati ubrus da se ocijede. Ulijte vrhnje za kuhanje u manji, ali dublji lonac i zagrijavajte na laganoj vatri. Kada se ugrije, dodajte ribani parmezan i dobro miješajte dok se ne otopi. Izmiksajte umak štapnim mikserom kako biste dobili gustu i glatku teksturu pa ostavite sa strane. Rižu tostirajte na vrućoj tavi nekoliko minuta dok ne postane prozirna, zatim počnite dodavati povrtni temeljac. Nakon prve šeflje dodajte cijelu oguljenu ljutiku i nastavite kuhati oko 15 minuta, stalno dodavajući temeljac i miješajući kako se riža ne bi zalijepila za dno. Na pola kuhanja dodajte Mutti koncentrat rajčice. Maknite s vatre i dodajte maslac. Dobro promiješajte dok rižoto ne postane kremast. Poslužite rižoto na tanjurima. Dodajte kremu od parmezana i prženo povrće. Ukrasite svježim origanom i pospite svježe mljevenim crnim paprom.

Dobar tek!