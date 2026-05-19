Za prste polizati: Ovaj rižoto od rajčice s kremom od parmezana i prženim povrćem morate probati

U suradnji sa Stanić Diskontom donosimo ideju za rižoto koji spaja bogate okuse rajčice, kremasti parmezan i hrskavo prženo povrće. Ovaj elegantan, a jednostavan recept savršen je za ručak ili večeru kada želite pripremiti nešto posebno uz pažljivo odabrane sastojke. Rižoto od rajčice s kremom od parmezana i prženim povrćem oduševit će ljubitelje talijanske kuhinje već na prvi zalogaj.
Sastojci
- 4 žlice Mutti koncentrata rajčice
- 360 g Carnaroli riže
- 1 ljutika
- 800 ml povrtnog temeljca
- 250 g ribanog parmezana
- 280 ml vrhnja za kuhanje
- 80 g maslaca
- 1 mala tikvica, očišćena
- 1 patlidžan, očišćen
- 300 ml ulja za prženje
- nekoliko listića svježeg origana
- svježe mljeveni crni papar
Priprema
- Narežite povrće na tanke ploške pomoću rezača, zatim ih pržite u vrućem ulju dok ne postanu hrskave. Stavite ih na papirnati ubrus da se ocijede.
- Ulijte vrhnje za kuhanje u manji, ali dublji lonac i zagrijavajte na laganoj vatri. Kada se ugrije, dodajte ribani parmezan i dobro miješajte dok se ne otopi. Izmiksajte umak štapnim mikserom kako biste dobili gustu i glatku teksturu pa ostavite sa strane.
- Rižu tostirajte na vrućoj tavi nekoliko minuta dok ne postane prozirna, zatim počnite dodavati povrtni temeljac. Nakon prve šeflje dodajte cijelu oguljenu ljutiku i nastavite kuhati oko 15 minuta, stalno dodavajući temeljac i miješajući kako se riža ne bi zalijepila za dno. Na pola kuhanja dodajte Mutti koncentrat rajčice.
- Maknite s vatre i dodajte maslac. Dobro promiješajte dok rižoto ne postane kremast.
- Poslužite rižoto na tanjurima. Dodajte kremu od parmezana i prženo povrće. Ukrasite svježim origanom i pospite svježe mljevenim crnim paprom.
Dobar tek!
