Gudin lansira novu ljetnu spizu iz smokera u suradnji s Beat Kombuchom

U nedjelju, 24.05. od 12:00 sati, na Starom Pazaru Gudin.pigeria otvara sezonu lita kako najbolje zna - dimom, svinjom, muzikom i ozbiljno dobrim sendvičima.

Na Pazar stižu nova Gudinova praseća sengva iz smokera, sendviči koji mirišu na vatru, mast, začine i putovanja. Na meniju su tri nova ljetna klasika: Cubanooooo, Bourdainova sengva i Banh Mi - sendviči koji spajaju Gudinovu ljubav prema svinji, otvorenoj vatri i uličnoj hrani svijeta.

Cijela priča radi se u suradnji s prvom splitskom BEAT Kombuchom, pa će uz novu spizu stići i posebna selekcija koktela s kombuchom. Za one koji ne vole samo zdravlje, nego vole i malo nereda u čaši, tu su Beat Collins, Beat Fizz i Beat Colada.

Za zvuk Pazara zadužen je @YOKE____, koji donosi live beats za nedjeljno druženje između dima, čaša i najpoznatijih prasećih sengvi ovog lita.

Nedjelja. Pazar. 12:00. Dim iz smokera. Beat u čaši. Prase u kruvu.