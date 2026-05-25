Hakerski napad na portal ministarstva: "Smrt ustašama, živela Velika Srbija"

Na portalu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike pojavila se neovlaštena poruka uvredljivog i politički provokativnog sadržaja, a odgovornost za upad preuzela je skupina koja se predstavlja kao “INF Grupa”.

Incident je zabilježen jučer, nakon čega naslovna stranica portala više nije bila dostupna korisnicima. Na pojedinim podstranicama i dalje se prikazivao sporni sadržaj uz glazbenu podlogu, animirani video i poveznicu prema Telegram kanalu navedene skupine.

Telegram kanal, koji je prema dostupnim informacijama otvoren tijekom vikenda, zasad ne sadrži dodatna pojašnjenja ni službene objave o motivima napada.

Ista skupina navodno stoji i iza poruka koje su se pojavile na ekranima u javnom prijevozu u Beogradu. Na društvenim mrežama objavljene su fotografije zaslona s porukama potpore srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću te zahtjevima za povećanje satnice vozačima autobusa.

Za sada nema službenih informacija o tome kako je došlo do sigurnosnog propusta ni jesu li nadležne službe identificirale počinitelje.

