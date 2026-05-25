Brnabić studentima: "Ne sviđa vam se Srbija? Idite, evo, Hrvatska ima otvorena vrata!"

Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić u nedjelju je iznijela niz optužbi na račun takozvanih “blokadera”, tvrdeći da njihova najveća potpora iz inozemstva dolazi iz Hrvatske te da je cilj destabilizacija vlasti predsjednika Aleksandra Vučića.

U izjavi za TV Pink, Brnabić je ustvrdila kako “blokaderi” djeluju prema instrukcijama iz inozemstva te da njihove političke odluke nisu autonomne.

“Oni zapravo izravno dobivaju instrukcije iz inozemstva o tome trebaju li se dijeliti ili ne, trebaju li ići u jednoj koloni, dvije kolone ili tri kolone. Dakle, to nije nešto čime se oni sami bave, nije nešto što sami smišljaju, nije njihova strategija”, rekla je Brnabić, komentirajući skup koji je sinoć održan u Beogradu na poziv studenata u blokadi.

Posebno je naglasila da, prema njezinim tvrdnjama, najveću potporu “blokaderi” dobivaju iz Zagreba, dodajući da Hrvatska ima politički interes vezan uz stabilnost Srbije.

“To je zato što je Srbija pod Vučićem prvi put u povijesti prestigla Hrvatsku u BDP-u, kao i po broju izgrađenih autocesta i brzih prometnica. Mi imamo brze pruge, oni nemaju. Sada su se najviše uplašili i ovih supersoničnih (...) balističkih raketa. Dakle, njihov strateški interes je pomoći kome god treba u Srbiji kako bi se srušio Vučić”, naglasila je Brnabić.

Prema njezinim riječima, Hrvatska želi spriječiti da Srbija postane regionalni lider te bi, kako tvrdi, preferirala slabiju i politički fragmentiraniju državu.

“Da Srbija ne bude zemlja koja je 2019. kao prva u jugoistočnoj Europi usvojila Strategiju razvoja umjetne inteligencije. Ne. Nego da bude najgora, na samom začelju zapadnog Balkana, ako može još i rascjepkanija i manja. (...) Mislim da to nije u skladu s dobrosusjedskim odnosima. (...) Mislim da pokazuje ogromnu frustraciju s njihove strane prema Srbiji, ali to je njihov strateški interes”, navela je Brnabić.

Dodala je i da joj je nejasno kako u Srbiji postoje građani koji, prema njezinom mišljenju, podržavaju interese druge države.

“Ovo je jedna od najopasnijih stvari koja se dogodila Srbiji i najopasnija stvar koja prijeti Srbiji. Dakle, mogu jamčiti da, ako se dogodi da se blokaderi dokopaju vlasti, izbora više nećemo imati”, rekla je Brnabić.

Na kraju je poručila: “Ne sviđa vam se Srbija? Idite, evo, Hrvatska ima otvorena vrata.”