Ova biljka poboljšava pamćenje i smanjuje tjeskobu

Ružmarin je jednostavna biljka kojoj nije potrebno puno njege, osim povremenog orezivanja, najčešće nakon cvjetanja. Iako se često koristi kao dodatak jelima, njegove zdravstvene prednosti nisu toliko poznate. Različita znanstvena istraživanja pokazala su širok spektar pozitivnih učinaka ove biljke. Od boljeg pamćenja i smanjene tjeskobe pa sve do mogućeg smanjenja simptoma Alzheimerove bolesti, ova mediteranska biljka pokazala se kao pravi saveznik za zdravlje mozga.

Nedavna istraživanja pokazala su da sam miris ružmarina može pomoći u koncentraciji i lakšem pamćenju. Naime, u istraživanju provedenom na pojedincima koji su rješavali zadatke pamćenja pokazalo se da su osobe koje su bile izložene mirisu ružmarina imale bolje rezultate. Udisanje mirisa ružmarina pokazalo se da može povećati budnost, ubrzati pamćenje i poboljšati točnost u rješavanju zadataka.

Druga istraživanja sugeriraju da bi konzumacija ružmarina u obliku kapsula mogla pomoći u prevenciji i ublažavanju simptoma Alzheimerove bolesti. Spojevi koji se nalaze u ružmarinu, poput karnozične kiseline, imaju protuupalna svojstva, štite živčane stanice te imaju pozitivan učinak na pamćenje. Mirisna ulja ružmarina također imaju umirujući učinak pa bi mogla pomoći osobama koje imaju problema s tjeskobom ili nesanicom, prenosi Večernji.

Bogat je antioksidansima pa smanjuje oksidativni stres, što doprinosi boljem zdravlju mozga. Zbog svojih protuupalnih svojstava koristi se i za ublažavanje nadutosti i upala, a često ga se može pronaći i u proizvodima za njegu kože, osobito onima koji su namijenjeni problemima poput akni i opeklina od sunca. Pretjerana konzumacija ružmarina mogu imati negativne posljedice za zdravlje, poput povraćanja. Također, ružmarin se može loše slagati s nekim lijekovima, osobito onima za razrjeđivanje krvi i tlak, jer unos veće količine može previše sniziti tlak ili utjecati na djelovanje drugih lijekova. Prije uzimanja bilo kakvih suplemenata ili promjene u prehrani, pogotovo ako ste već na određenoj terapiji, najbolje se posavjetovati s vašim liječnikom.