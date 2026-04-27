Jedan od najboljih igrača Rijeke odlazi u Dinamo

Rijekin stoper Stjepan Radeljić (28) postigao je dogovor s Dinamom te će se po isteku ugovora ovog ljeta kao slobodan igrač priključiti momčadi iz Maksimira, potvrđeno je Indexu. Dinamo je bosanskohercegovačkog braniča želio dovesti i prošlog ljeta, no tada je zahtjev Rijeke za odštetom bio previsok za zagrebački klub. Sada će ga dovesti bez odštete.

Stasiti stoper i reprezentativac BiH-a stigao je u Rijeku ljeta 2023. godine. Ove sezone odigrao je 39 utakmica u kojima je postigao jedan pogodak i zabilježio četiri asistencije u svim natjecanjima, dok je ukupno odigrao 111 utakmica uz pet pogodaka i šest asistencija. Prema podacima Transfermarkta, njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na 2.8 milijuna eura.

Njegov dolazak znači odlazak Domingueza?

Radeljićev dolazak vrlo vjerojatno znači i odlazak nekog od standardnog Dinamova stoperskog dvojca. Mladi reprezentativac Španjolske Sergi Dominguez istaknuo se ove sezone te za njega vlada veliki interes. Trenutačno je najzainteresiraniji Lazio, koji je spreman platiti 10 milijuna eura za njegove usluge.

Dva metra visoki Radeljić posljednjih je mjeseci također bio tražen na tržištu. Bivši trener Rijeke Sergej Jakirović zvao ga je u Hull City, a imao je i ponudu Slovana iz Bratislave. Ipak, na kraju se odlučio za dolazak u Dinamo.

Reprezentativni status i nada za SP

Reprezentativac Bosne i Hercegovine u karijeri je igrao i za Šerif iz Tiraspola, Široki Brijeg, Osijek te drugu momčad Stuttgarta. Igrao je i za mlađe uzraste Zrinjskog i Viteza.

Za nacionalnu vrstu BiH-a debitirao je u lipnju 2024. i upisao četiri nastupa. Radeljić se nada i pozivu izbornika Sergeja Barbareza za Svjetsko prvenstvo. S obzirom na veliku konkurenciju na stoperskim pozicijama, ostaje za vidjeti hoće li se naći na popisu putnika za Kanadu, Sjedinjene Američke Države i Meksiko.