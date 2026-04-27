Poznati splitski pisac bojkotira GKMM nakon najave promocije knjige Idda Netanyahua: "Posramljen sam tim gostoprimstvom"

Predstavljanje knjige "Itamar K." Idda Netanyahua, brata izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, koje je bilo zakazano za utorak, 28. travnja u 11 sati u Splitu, neće se održati. Kako su izvijestili iz Gradske knjižnice Marka Marulića, odluku o otkazivanju donio je nakladnik "Despot Infinitus". Promocija se trebala održati u Knjižnici Dalmatina, koja djeluje u sastavu GKMM-a.

Iddo Netanyahu, autor knjige, prošlog je tjedna boravio i u Zagrebu, gdje je na Fakultetu političkih znanosti sudjelovao kao gost predavač na poziv profesora Borisa Havela, u sklopu kolegija "Oriental Jews and Arabs in the time of Zionism".

Najava njegova dolaska u Split izazvala je reakciju poznatog splitskog pisca, književnika i novinara Ivice Ivaniševića, koji je javno poručio da zbog najavljenog događaja prekida svaki oblik buduće suradnje s Gradskom knjižnicom Marka Marulića.

"Iddo Netanyahu, brat izraelskog premijera Benjamina Netanyahua za kojim je Međunarodni sud raspisao tjeralicu zbog ratnih zločina, njegov dosljedni zagovornik, a k tome i glasni promicatelj ideje "o vrlo čistom ratu koji Trump vodi", unatoč činjenici da je američki projektil već prvog dana rata pobio 165 učenica jedne osnovne škole u Iranu, trebao bi sutra održati promociju u Knjižnici Dalmatina, koja je sastavni dio Gradske knjižnice Marka Marulića. Posramljen tim gostoprimstvom, odlučio sam bojkotirati svaki oblik buduće suradnje s GKMM-om", objavio je Ivanišević.

Međunarodni kazneni sud ranije je izdao naloge za uhićenje Benjamina Netanyahua i bivšeg izraelskog ministra obrane Yoava Gallanta zbog sumnji na ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u vezi s ratom u Gazi.