Otkazana promocija knjige Idda Netanyahua, brata Benjamina Netanyahua u Splitu

Predstavljanje knjige "Itamar K." Idda Netanyahua, koje je bilo zakazano za 28. travnja u 11 sati u Splitu, neće se održati. Kako su izvijestili iz Gradske knjižnice Marka Marulića, odluka o otkazivanju donesena je od strane nakladnika "Despot Infinitus".

Promocija se trebala održati u Knjižnici Dalmatina, koja djeluje u sastavu Gradske knjižnice Marka Marulića.

Autor knjige, Iddo Netanyahu, brat je izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, za kojim je Međunarodni kazneni sud raspisao tjeralicu zbog ratnih zločina.

Iddo Netanyahu prošlog je tjedna boravio i u Zagrebu, gdje je na Fakultetu političkih znanosti sudjelovao kao gost predavač.

Ondje je studentima održao predavanje na poziv profesora Borisa Havela, u sklopu kolegija "Oriental Jews and Arabs in the time of Zionism".