Splitska udruga najavljuje promociju knjige "88 kg za druga Tita i druge nevolje"

Splitska udruga Caspera najavila je promociju knjige "88 kg za druga Tita i druge nevolje" te izložbu slika svoje članice Jelene Voroncov Eterović. Program će se održati u ponedjeljak, 4. svibnja 2026. godine, u 17:30 sati u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu.

Večer posvećena stvaralaštvu i snazi žene

Iz Udruge Caspera poručuju kako ovom promocijom žele istaknuti stvaralačku snagu svojih članica, ali i pokazati koliko umjetnost, humor i pisanje mogu biti snažan odgovor na životne izazove.

Jelenu Voroncov Eterović opisuju kao svestranu i iznimnu ženu, vještu u pisanju i slikanju, s rijetkim smislom za humor. Posebno naglašavaju da je riječ o autorici koju dijagnoza nije zaustavila, nego ju je, kako ističu, dodatno potaknula da stvara "brže i jače".

Program će moderirati Mia Uzinić, novinarka Slobodne Dalmacije. O knjizi će govoriti i Lucija Puljak, lektorica knjige, Ljubica Vuko, novinarka, te Sonja Grgat, predsjednica Udruge Caspera.

Večer će glazbeno upotpuniti Klapa Caspera, koja će nastupiti na početku i na kraju programa.

Prihod od knjiga namijenjen Udruzi Caspera

Posebnu vrijednost cijeloj priči daje odluka autorice da sav prihod od prodaje knjiga namijeni potrebama Udruge Caspera.

Iz udruge su joj na tome zahvalili te pozvali građane da im se pridruže u ponedjeljak u Gradskoj knjižnici Marka Marulića.

"Veselimo se vašem dolasku. I da, kao i uvijek – tu smo", poručili su iz Udruge Caspera.