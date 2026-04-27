Šuta otišao u Crnu Goru

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta, u pratnji posebne savjetnice i izaslanice ministra vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Vande Babić Galić, posjetio je Hrvatski dom u Donjoj Lastvi u Tivtu, gdje se susreo s predstavnicima hrvatske zajednice u Crnoj Gori. Domaćini susreta bili su predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore Zvonimir Deković i predsjednik Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović.

Razgovarali o položaju Hrvata u Crnoj Gori

Tijekom srdačnog susreta gradonačelnik Šuta zanimao se za položaj Hrvata u Crnoj Gori i Boki kotorskoj, kao i za očuvanje njihova nacionalnog i kulturnog identiteta.

Naglasio je važnost nastavka suradnje između Republike Hrvatske i hrvatske zajednice u Crnoj Gori te izrazio podršku naporima koje Vlada Republike Hrvatske poduzima radi unapređenja položaja Hrvata u Crnoj Gori, ali i rješavanja otvorenih međudržavnih pitanja s Crnom Gorom. Prema riječima gradonačelnika, važna je i podrška na lokalnoj razini. Istaknuo je kako Grad Split, kao najveći grad istočne obale Jadrana, prepoznaje važnost osiguranja prava i dostojanstva hrvatske manjine na teritoriju Crne Gore.

Susret s predsjednikom Općine Tivat

Tijekom boravka u Boki kotorskoj splitski gradonačelnik susreo se i s predsjednikom Općine Tivat Željkom Komnenovićem. Susret je protekao u konstruktivnom ozračju, a razgovaralo se o nizu tema od obostranog interesa, među kojima su gospodarski i turistički razvoj Splita i Tivta.

Sugovornici su istaknuli važnost razmjene iskustava i dobrih praksi u upravljanju gradovima, osobito u kontekstu održivog razvoja i unapređenja kvalitete života građana. Posebna pažnja posvećena je položaju hrvatske nacionalne manjine. Naglašena je potreba daljnjeg očuvanja kulturnog identiteta i jačanja institucionalne podrške. Gradonačelnik Šuta pritom je istaknuo potrebu uvažavanja nacionalnih manjina u skladu s europskim standardima, navodeći primjer Splita, gdje su nacionalne manjine i njihovi predstavnici sastavni i uvaženi dio života grada. Gradonačelnik se zanimao i za pitanje procesa povrata oduzete imovine 51 hrvatske obitelji u Tivtu, kao i za oduzetu imovinu nekoliko splitskih obitelji podrijetlom iz Boke kotorske. Na prijemu kod predsjednika Općine Tivat nazočili su i posebna savjetnica te izaslanica ministra vanjskih i europskih poslova Vanda Babić Galić, predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore Zvonimir Deković te član Nadzornog odbora HNK Hajduk Frano Belohradsky.

Obilazak Gospe od Milosti i susret u Kotoru

U okviru posjeta organiziran je i obilazak otoka i marijanskog svetišta Gospe od Milosti.

Gradonačelnik Šuta u Kotoru se susreo i s admiralom Bokeljske mornarice i predsjednikom Hrvatskog građanskog društva Mirkom Vičevićem, predsjednikom Bokeljske mornarice Kotor Denisom Vukašinovićem te generalnom konzulicom Republike Hrvatske Jasminkom Lončarević.