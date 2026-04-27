Preminuo Zlatko Ivić

U 60. godini života, nakon teške i neizlječive bolesti, preminuo je Zlatko Ivić, hrvatski dragovoljac Domovinskog rata, pripadnik 2. gardijske brigade Gromovi i Crnih mambi. Informaciju o njegovoj smrti objavila je Facebook stranica Sinovi Domovine.

Branitelj koji je ostavio dubok trag

Zlatko Ivić rođen je 1. prosinca 1966. godine, a u najtežim trenucima hrvatske povijesti, kao dragovoljac Domovinskog rata, stao je u obranu domovine. Njegovi suborci i poznanici opisivali su ga kao hrabrog ratnika i čovjeka velikog srca. Kroz život je nosio teške posljedice rata, ali, kako ističu oni koji su ga poznavali, nikada nije izgubio dostojanstvo ni ljubav prema Hrvatskoj.

"Kada te izda država, to neizdrživo boli"

Posebno su ostale zapamćene njegove riječi koje svjedoče o težini života nakon rata i boli koju su mnogi hrvatski branitelji nosili i nakon završetka Domovinskog rata.

"Nije mi ništa teško... Navikao sam na bol, a navikao sam i na zgražavanje... Kada te, međutim, izda država potpomognuta medijima, to neizdrživo boli," govorio je Ivić. Unatoč svemu, ostao je simbol snage, izdržljivosti i žrtve. Svoje je rane nosio tiho, bez žaljenja, svjestan da je dao dio sebe za slobodu Hrvatske.