Miro Bulj čestitao godišnjicu osnutka 4. gardijske brigade: "Njihova imena nisu samo dio povijesti, ona su nam zavjet"

Povodom godišnjice osnutka 4. gardijske brigade Hrvatske vojske, gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj uputio je čestitku svim pripadnicima brigade, ratnim veteranima te obiteljima poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja.

Bulj je u svojoj poruci istaknuo ponos i zahvalnost zbog hrabrosti, zajedništva i žrtve pripadnika ove slavne brigade, naglasivši njihov nemjerljiv doprinos stvaranju slobodne i neovisne Hrvatske.

"Stali smo na prvu crtu povijesti"

Kao bivši pripadnik 4. gardijske brigade, Bulj je posebno naglasio vrijednosti koje su branitelje vodile u najtežim trenucima Domovinskog rata. "Poštovani suborci, ratni veterani i pripadnici slavne udarne 4. gardijske brigade Hrvatske vojske, drage obitelji poginulih, nestalih i umrlih, prije trideset i pet godina stali smo na prvu crtu povijesti bez straha, bez uzmaka, vođeni isključivo ljubavlju prema Domovini i spremnošću na žrtvu", poručio je Bulj.

Dodao je kako djela pripadnika brigade nisu bila samo izraz vojne snage, nego i temelj današnje Hrvatske.

"Naša djela tada nisu bila samo izraz vojne snage, bila su zalog slobode, temelj današnje Hrvatske i snažna poruka da se Domovina brani srcem, krvlju i čašću", istaknuo je.

Počast poginulim, nestalim i umrlim suborcima

Bulj je posebnu počast odao poginulim, nestalim i umrlim pripadnicima 4. gardijske brigade, naglasivši da njihova žrtva ostaje trajno upisana u temelje hrvatske države. "Danas, s posebnim poštovanjem i ponosom, odajemo počast našim poginulim, nestalim i umrlim suborcima, herojima 4. gardijske brigade, čija je žrtva zauvijek uklesana u temelje naše države", naveo je Bulj.

Poručio je kako njihova imena nisu samo dio povijesti, već trajna obveza sadašnjim i budućim generacijama.

"Njihova imena nisu samo dio povijesti, ona su nam zavjet. Zavjet da nikada ne zaboravimo tko smo, odakle dolazimo i što smo bili spremni dati za slobodu", poručio je gradonačelnik Sinja.

"Njihova žrtva nas obvezuje"

U završnom dijelu čestitke Bulj je naglasio da žrtva hrvatskih branitelja obvezuje na istinu, jedinstvo, dostojanstvo i odanost Hrvatskoj. "Njihova žrtva nas obvezuje na istinu, jedinstvo, dostojanstvo i nepokolebljivu odanost Hrvatskoj. Neka im je vječna slava i hvala", istaknuo je Bulj.

Čestitku je zaključio geslom crvenih beretki: "A nas neka i dalje vodi geslo crvenih beretki: In hoc signo vinces – 'U ovom ćeš znaku pobijediti'", poručio je Miro Bulj.