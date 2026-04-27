VIDEO Kino Sveti Juraj u Kaštel Sućurcu dobiva novo lice. Investicija vrijedna 2 milijuna eura bit će gotova do kraja godine

Kino Sveti Juraj u Kaštel Sućurcu dobiva novo lice. U tijeku su opsežni radovi adaptacije vrijedni više od dva milijuna eura, a po završetku Kaštela će dobiti moderno opremljen multimedijalni prostor s 260 sjedećih mjesta, namijenjen kulturnim događanjima, udrugama i građanima.

Na projektu su do sada napravljeni opsežni radovi rušenja i demontaže te zamjena krovne obloge. Trenutačno se postavlja termoizolacija, te se radi na obnovi cijevi za vodovod i kanalizaciju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Drago mi je da će naši Kaštelani dobiti još jedno kulturno središte nakon što smo sredili Kulturni centar u Kaštel Lukšiću prije dvije godine. Radovi nam malo u jednom dijelu zapinju zbog imovinsko pravnih odnosa ili bolje reći odnosa sa susjedima gdje treba imati puno strpljenja ali vjerujem kako ćemo do kraja godine imati još jedan multimedijalni centar na radost svih nas", pojasnio je gradonačelnik Kaštela, Denis Ivanović.

Donosimo video prilog s gradilišta i izjave o napretku radova.