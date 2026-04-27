"Bit će kasno kad se dogodi zlo": Maloljetnici se penju po skelama na Gripama, iz kotara uputili ozbiljno upozorenje

Sve češće građani upozoravaju na opasne prizore kod velike dvorane ŠC Gripe, gdje se maloljetnici penju po skelama postavljenima zbog radova na drvenariji pod krovom dvorane. Iz Gradskog kotara Gripe upozoravaju da je riječ o iznimno rizičnom ponašanju koje može završiti tragedijom.

"Sve dok netko ne strada"

Iz Gradskog kotara Gripe oglasili su se nakon što su, kako navode, zaprimili sve više upozorenja građana o maloljetnicima koji se penju po skelama. Skele su postavljene radi izvođenja nužnih radova na drvenariji pod krovom velike dvorane ŠC Gripe. "Postoje zaštitne ograde, ali ih pojedinci jednostavno sruše i iskušavaju svoju sreću. Sve do jednom", poručili su iz kotara.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Apel roditeljima i izvođaču radova

Iz kotara su uputili apel roditeljima da obrate pozornost na ponašanje svoje djece i spriječe ih u ovakvim opasnim aktivnostima. "Molimo roditelje da malo iskontroliraju svoju djecu, njih da napad adrenalina rješavaju na neki primjereniji način, primjerice sportom", naveli su.

Osim roditeljima, obratili su se i izvođaču radova, od kojeg traže dodatne sigurnosne mjere na gradilištu.

"Bit će kasno kad se desi zlo"

Iz Gradskog kotara Gripe pozvali su izvođača radova da dodatno učvrsti postojeće sigurnosne ograde, odnosno da postavi dodatne ograde na mjestima na kojima one eventualno nedostaju. "Bit će kasno kad se desi zlo", zaključili su iz kotara.