Nova anketa: HDZ i dalje vodeća stranka

HDZ je i dalje vodeća stranka u Hrvatskoj, pokazuje travanjski Crobarometar koji je objavio Dnevnik Nove TV. Prema istraživanju, HDZ je prvi izbor građana s 27,7 posto podrške. SDP je drugi s 19,8 posto i nakon tri mjeseca polaganog pada ovaj se mjesec stabilizirao. Slijedi Možemo s 12 posto, što je jedan od boljih rezultata te stranke u posljednjih pola godine.

Milanović i dalje najpopularniji

Most je na 7,3 posto i također se stabilizirao nakon laganog rasta. Domovinski pokret ovaj je mjesec na 2,6 posto, Hrvatski suverenisti su na 2,2 posto, a Hrvatska stranka umirovljenika i DOMiNO imaju po 2,1 posto podrške. Sve ostale stranke su ispod 2 posto.

Zoran Milanović i dalje je političar o kojem građani imaju najpozitivniji dojam. Pozitivno ga doživljava 57 posto ispitanika. Na drugom mjestu je Biljana Borzan s 39 posto, a treći je Tomo Medved s 37 posto. Andrej Plenković ovaj je mjesec pao s drugog na četvrto mjesto s 36 posto, koliko imaju i Nikola Grmoja i Ivan Anušić.

Penava najnegativniji političar

Na petom mjestu po pozitivnom dojmu je Božo Petrov s 35 posto. Kada je riječ o negativnom dojmu, Ivan Penava i ovaj mjesec ostavlja najnegativniji dojam, sa 64 posto. Drugi je Andrej Plenković s 58 posto, dok treće mjesto dijele Gordan Jandroković i Tomislav Tomašević s 57 posto.

Na četvrtom mjestu po negativnom dojmu je Siniša Hajdaš Dončić s 54 posto, a peta je Ivana Kekin s 53 posto. Jokić je posebno izdvojio pad popularnosti Ivana Anušića i Tome Medveda, koji su u veljači bili na vrhuncu pozitivnog dojma.

Inflacija najveći problem građana

Prema Crobarometru, građane Hrvatske najviše brinu inflacija i rast cijena. Čak 67 posto ispitanika navodi ih kao najveći problem, što je najviša razina i rast u odnosu na ranije mjesece. Odmah iza toga je korupcija, koju kao problem ističe 65 posto građana.

Na trećem mjestu su niske plaće i male mirovine, obje s 57 posto. Sve ostale teme, od zdravstva do demografije i stanovanja, ostaju ispod 50 posto. Tandara Knezović napomenula je da to pokazuje kako se pritisak na kućne budžete pojačava, ali i da građani vide problem u načinu na koji sustav funkcionira.

Koje su teme dominirale u medijima

Dnevnik Nove TV je u suradnji s agencijama Presscut i MediaNet analizirao više od 210 tisuća objava od 1. ožujka do 20. travnja na televiziji, portalima, radiju i u tisku. U top 10 tema u medijskom prostoru dominirale su nacionalna sigurnost i vanjska politika.

U toj skupini najviše je bio prisutan Donald Trump, ali i odnosi sa Srbijom te Bliski istok. Slijedi upravljanje i politika, gdje se izvještavalo o Vladi, Saboru, mađarskim izborima i odnosu Milanović-Anušić. Treća tema bili su rast cijena goriva i Vladine mjere.

Kada su u pitanju teme koje se tiču samo Hrvatske, u javnom prostoru najviše je dominirao rast cijena goriva i Vladine mjere. Slijede tenzije između Hrvatske i Srbije, Hrvatska i Bliski istok, kulturni i medijski programi te Milanović, Plenković i Vijeće za nacionalnu sigurnost. Na listi su još politički sukobi oko zakona, Vlade i Sabora, uhićenja u Hrvatskom skijaškom savezu, Milanovićev odgovor Anušiću o broju vojnika, korupcijske akcije u više županija te pitanje koliko stoji Uskrs u Hrvatskoj.

Kako je provedeno istraživanje

Istraživanje Crobarometar za Dnevnik Nove TV provela je agencija Ipsos između 1. i 20. travnja na reprezentativnom uzorku od 990 punoljetnih građana iz cijele Hrvatske metodom osobnog anketiranja.

Maksimalna pogreška iznosi +/-3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/-3,6 posto. Drugi dio Crobarometra Dnevnik Nove TV objavit će sutra, a bavit će se time čega bi se Hrvati prvo odrekli u slučaju novog skoka cijena, potporom slanju hrvatskih vojnika u operacije NATO-a i stavovima o sindikalnim zahtjevima za povišicama.