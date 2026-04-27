Modrić će biti spreman za Svjetsko prvenstvo!

Luka Modrić uspješno je operiran nakon što je u utakmici protiv Juventusa zadobio složeni prijelom jagodične kosti, no za njega je sezona u dresu Milana završena. Hrvatski kapetan bit će spreman za nastup na Svjetskom prvenstvu koje počinje za nešto više od mjesec dana, piše Sky Sport Italia.

Operacija uspjela, oporavak pet do šest tjedana

Modrić je podvrgnut operativnom zahvatu u klinici La Madonnina u Milanu zbog višestrukog složenog prijeloma lijeve jagodične kosti. Operacija je u potpunosti uspjela, a predviđeno vrijeme oporavka je pet do šest tjedana. To znači da je za Modrića ova klupska sezona gotova.

U kontekstu reprezentacije, eventualno bi mogao biti upitan Modrićev nastup na prijateljskim utakmicama s Belgijom (2. lipnja) i Slovenijom (7. lipnja), do kojih neće proći punih šest tjedana, ali ne bi bilo iznenađenje ni da Modrić tada zaigra. Do prve utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, koja se igra 17. lipnja protiv Engleske, proći će više od sedam tjedana, tako da bi Modrić do tada morao biti spreman.

Dalić razgovarao s Modrićem

Modrić se ozlijedio u utakmici protiv Juventusa. U 76. minuti na sredini terena došlo je do snažnog, ali slučajnog sudara glavama s Manuelom Locatellijem. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć, vidno ošamućeni Modrić morao je u 79. minuti napustiti teren s vrećicom leda na licu, a zamijenio ga je Jashari.

"Razgovarao sam s Lukom, poželio mu uspješnu operaciju i naravno kvalitetan i što brži oporavak. Siguran sam da će Luka učiniti sve kako bi bio spreman za Svjetsko prvenstvo, a mi ćemo mu u tome biti maksimalna podrška. Siguran sam da će oporavak teći prema planu i da će nas Luka kao kapetan povesti na još jednom velikom natjecanju ovog ljeta", rekao je Zlatko Dalić o Modrićevom oporavku.