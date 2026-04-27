Uznemirujući prizor u Splitu: "Otrov" pronađen na popularnoj šetnici?

Stanari splitskog Sućidra upozoravaju na moguću opasnost za kućne ljubimce nakon što su, prema objavi u Facebook grupi "Bolji Sućidar", pronađeni sumnjivi sadržaji za koje tvrde da nalikuju otrovu. Prema informacijama iz objave, sumnjivi sadržaj pronađen je na popularnoj šetnici iznad Vukovarske ulice, na potezu između križanja s Velebitskom ulicom i skretanja za ambulantu.

Autorica objave navodi kako je sadržaj "djelovao kao pužomor utisnut u sadržaj konzerve". Dodaje i da je nekoliko građana bacilo u koševe za smeće sve što su uspjeli pronaći. Uz upozorenje su objavljene i fotografije na kojima se vidi masa nalik hrani ili otpadu, za koju stanari sumnjaju da bi mogla predstavljati opasnost za pse i druge kućne ljubimce.

Vlasnici pasa pozvani na oprez

Građani se pozivaju na oprez, osobito vlasnici pasa koji svoje ljubimce šeću navedenom rutom. Preporučuje se da pse drže pod nadzorom i ne dopuštaju im da njuškaju ili jedu nepoznate sadržaje s tla.