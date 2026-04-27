Osnovan Zbor mladih novinara HND-a

Unutar Hrvatskog novinarskog društva osnovan je Zbor mladih novinara, koji čine članovi do 35 godina starosti. Zbor je osnovan na sjednici 14. travnja, trenutno okuplja 14 kolegica i kolega s televizija, radija i web-portala, iz tiskanih medija te fotoreportera. Za predsjednicu Zbora izabrana je Laura Šiprak iz 24sata, a za potpredsjednika Ivor Kruljac s Tportala. Izvršni odbor Zbora čine fotoreporter Pixsella Josip Mikačić, novinarka HRT-a Đana Krvavica i slobodni novinar Janko Debeljak.

"Ideja se kuhala dvije godine, a nastala je iz potrebe da mladi novinari imaju tijelo u sklopu kojeg mogu raditi na poboljšanju struke i svih problema s kojima se susreću. Od toga da u redakcijama prevode i prerađuju tekstove umjesto da rade na svojim pričama i uče iz prakse, do toga da dosad nismo imali načina da sudjelujemo u kreiranju zakona pod kojim ćemo raditi idućih desetak godina. To mi je možda i najluđe u svemu, da nemamo utjecaja na to kako će izgledati sustav u kojem ćemo raditi dobar dio karijere. Često smo spominjani i u kontradiktornom kontekstu: s jedne strane "nema više novinara", a s druge "mladi novinari nisu zainteresirani". Ni jedno ni drugo nije istina, samo treba iskoristiti infrastrukturu i instituciju koju već imamo za suradnju i međugeneracijski prijenos znanja. Tu je i činjenica da je Novinarski dom i naša kuća, koja mora biti otvorena i mladima. Naravno da ne mislimo kako će odmah ili ikad biti "cvijeće i radost", ali svaki pomak naprijed je bolji od statusa quo", rekla je predsjednica Zbora Laura Šiprak i dodala kako Zbor planira novinarske treninge koji se fokusiraju na praktične vještine kakvi su dosad bili dostupni u inozemstvu.

"Također planiramo osigurati psihološku pomoć u stresnim situacijama, koje mnogi od nas doživljavaju prvi put, pomoć slobodnim novinarima, kojih je sve više među mladima, a tu je i portal za mlade na kojem će moći raditi na svojim pričama uz mentorstvo vrhunskih novinara. Pozivamo sve zainteresirane mlade da nam se pridruže, nebitno jesu li već u radnom odnosu ili još studiraju. Na kraju krajeva, što nas je više, to smo pametniji i imamo više mogućnosti", kazala je Laura Šiprak.