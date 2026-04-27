Helikopter, tetovaže, escape room, partyji i program koji se prati s plaže: Što vas očekuje na Danima komunikacija

U svibnju Rovinj ponovno okuplja komunikacijsku i kreativnu industriju, a hotel Lone i okolica postaju mjesto susreta ideja, ljudi i formata koji ne podsjećaju na klasičan festivalski raspored. Dani komunikacija održat će se od 7. do 10. svibnja, a ovogodišnje izdanje donosi program koji se može pratiti na više načina, ovisno o tome što sudionici žele iz njega dobiti. Uz predavanja i razgovore, dio iskustva čine i sadržaji izvan uobičajenog festivalskog okvira, pa sudionici mogu kombinirati program s neformalnim susretima, sadržajima na otvorenom i različitim formatima koji proširuju festivalski kontekst.

SADRŽAJI KOJI SE NE OČEKUJU

Možda se čak najizraženiji pomak ovogodišnjeg izdanja vidi u sadržajima koji ne pripadaju tipičnom programu, ali upravo zato postaju njegov upečatljiv dio. Panoramski letovi DK helikopterom daju rijetku priliku da se festival i Rovinj sagledaju iz potpuno drugačije perspektive, izvan uobičajenog ritma i gužve koja se odvija na tlu, dok DK Escape Room sudionicima nudi team building i team work situacije u kojima nema puno vremena za analizu, nego je fokus na brzini reakcije, snalažljivosti i timskoj dinamici pod pritiskom. Na festivalu će biti moguće i tetoviranje koje daje sasvim drugačiju dimenziju festivalskim uspomenama – i jedini je suvenir koji ne možete staviti u festivalski tote bag, nego ostaje kao trajni podsjetnik na dane provedene u Rovinju. U industriji koja se bavi pažnjom, doživljajem i utjecajem, novi formati pokazuju kako se iskustvo može oblikovati i izvan klasičnih kanala.

GRAD KAO KULISA, ALI I SUDIONIK

Dvorane i pozornice pomno su razvijene i koncipirane kako bi povezivale više festivalskih prostora u cjelinu u kojoj sadržaj nije vezan uz jednu lokaciju niti jedan način praćenja. Sudionici se kreću između formata i sami određuju kako će sudjelovati i to na čak 10 festivalskih lokacija, a upravo ta fleksibilnost postaje važan dio iskustva. Stream na plaži powered by Badel Pelinkovac Summer dodatno širi mogućnosti, omogućujući da se ključni sadržaji prate u opuštenijem okruženju, dok vođene ture po Rovinju prirodno proširuju festival izvan njegovih lokacija i uvode grad i destinaciju kao aktivni dio programa.

KADA SE SVJETLA GLAVNE DVORANE UGASE

Kako dan odmiče, festival mijenja tempo i seli u večernji program: DKLUB donosi niz partyja – u četvrtak za sudionike u DKLUB dolazi Edo Maajka sa Slušaj mater partyjem, petak je rezerviran za naše DJ Reu i DJ Leggera s No Exit Partyjem powered by Antique, a u subotu za DJ pult staju naši predavači iz glavne dvorane. Dio programa seli se na plažu, gdje DK Seaside Session: Porto Morto i PPPPP Beach Afterparty donose drugačiji ambijent i otvoreniji ritam uz more. Uz to, DK Morning Running Club powered by adidas i jutarnja i popodnevna joga uvode kontrast noćnom programu i omogućuju da se festival doživi u potpuno drugačijem svjetlu.

NAGRADE KAO PRESJEK ONOGA ŠTO INDUSTRIJA VREDNUJE

Dodjele nagrada i ove su godine među najiščekivanijim trenucima festivala. BalCannes 2026 Awards Show donosi regionalni presjek radova i stavlja ih u izravan odnos, pred publikom koja dobro zna što gleda. IdejaX & Young Lions 2026 Awards Show spaja iskustvo i novu generaciju kroz večer koja jednako slavi etablirane autore i one koji tek dolaze, a Effie & MIXX 2026 Awards Show fokus prebacuje na rezultate i digitalne formate, nagrađujući kampanje koje su stvarno napravile pomak. Svaka od tih večeri ima svoj ritam i publiku, ali zajedno daju najkonkretniji uvid u to što danas u industriji prolazi – i zašto.

Festival počinje sljedeći tjedan, a vremena za prijavu je sve manje – svi koji žele biti dio ovogodišnjeg izdanja više informacija mogu pronaći na službenim stranicama festivala.