VIDEO Klapa Fjoret objavila spot za pjesmu nagrađenu na Večerima dalmatinske pisme u Kaštelima

Klapa Fjoret predstavila je novi videospot za svoju već dobro poznatu pjesmu s kojom je osvojila čak tri glavne nagrade na Večerima dalmatinske pisme Kaštela 2025. Kako su poručile članice klape, vrijedilo je čekati, a "mjesečina sve otkriva" – pa je tako javnosti konačno otkriven i spot koji prati njihovu uspješnu glazbenu priču.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Spot je sniman na atraktivnoj lokaciji ispred hotela Jadran u Tučepima, a za režiju i snimanje zaslužan je Milan Latković, kojem su Fjoretice uputile posebnu zahvalu.

Zahvalile su i svima koji su sudjelovali u stvaranju videa, od vizažista i frizera do savjetnika, istaknuvši kako je cijela ekipa pridonijela tome da pjesma dobije i odgovarajuće vizualno ruho. Posebnu zahvalnost klapa je uputila autorima pjesme, pokojnom Krsti Jurasu i Vicku Dragojeviću, koji su im, kako navode, vjerovali i dali im pjesmu. Za instrumentalni aranžman i produkciju zaslužan je Hrvoje Domazet, dok su vokali snimani i balansirani u studiju Deva pod vodstvom Dade Marušića.

Realizaciju spota omogućila je Općina Tučepi, kojoj su članice klape također javno zahvalile. Klapa Fjoret pozvala je publiku da pogleda spot, dijeli ga i sudjeluje u njegovoj promociji, poručivši: "Hvala vam i vole vas vaše Fjoretice!"