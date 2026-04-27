U Strožancu započeli radovi na izgradnji parka s dječjim igralištima

U Mosorskoj ulici u Strožancu započeli su radovi na izgradnji novog parka s dječjim igralištima, objavio je načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić.

Projekt vrijedan oko 315 tisuća eura

Kako je istaknuo Dropuljić, početak radova obiđen je danas, a riječ je o projektu koji bi trebao značajno unaprijediti kvalitetu života mještana, posebno najmlađih.

"U realizaciju smo krenuli odmah nakon provedene javne nabave i odabira najpovoljnijeg izvođača, a vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 315.000 eura s PDV-om", objavio je Dropuljić.

Zemljište otkupljeno prije 18 mjeseci

Načelnik je podsjetio kako je Općina zemljište otkupila prije 18 mjeseci upravo s ciljem stvaranja novog javnog prostora u ovom gusto naseljenom dijelu Podstrane, gdje postoji izražen nedostatak sadržaja za djecu i obitelji.

Riječ je o površini od 1179 četvornih metara u Strožancu, unutar izgrađenog građevinskog područja, koja je planski predviđena za razvoj ovakvih sadržaja.

Park će imati igralište, zelenilo i javnu rasvjetu

Projektom je predviđena izgradnja i uređenje parka koji će uključivati pješačke staze i pristupnu rampu, zelene površine s travnjakom i stablima, klupe i prostor za odmor, javnu rasvjetu te moderno dječje igralište s gumenom podlogom i kvalitetnim igralima.

"Ovo je još jedan konkretan korak u smjeru ravnomjernog razvoja naše općine i stvaranja prostora prilagođenih potrebama svih generacija. Nastavljamo odgovorno ulagati u javnu infrastrukturu i podizati standard života u Podstrani", poručio je Dropuljić.