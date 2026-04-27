FOTOGALERIJA Zaron za čišće more ispred hotela Ambasador

Ovog vikenda se u sklopu ekološke akcije čišćenja podmorja na Zapadnoj obali, ispred Hotel Ambasador, okupilo oko 30 volontera s ciljem uklanjanja otpada iz mora i podizanja svijesti o važnosti očuvanja morskog okoliša. Akciju je organizirao hotel u suradnji s Ronilačkim klubom Puntar i Lučkom upravom, a zajedničkim snagama iz mora je izvađeno više od pola tone otpada.

"Današnjom akcijom 'Zajedno za čisto podmorje' ispred našeg hotela činimo važan iskorak u jačanju naše odgovornosti prema okolišu i lokalnoj zajednici. Iako je ovo naša prva inicijativa ove vrste, smatramo je početkom kontinuiranog i sustavnog pristupa očuvanju prirodnih resursa koji su temelj kvalitete naše usluge i dugoročne održivosti našeg poslovanja. Kao domaćini ove lokacije, imamo privilegiju uživati u njezinoj ljepoti, ali i obvezu da je očuvamo. Ova inicijativa pokazuje da naš hotel nije samo mjesto boravka, već i aktivni sudionik u očuvanju zajednice i prirode koja nas okružuje. Zahvaljujem volonterskom ronilačkom klubu Puntar na stručnoj pomoći, Lučkoj upravi na suradnji i svim sudionicima na angažmanu i predanosti. Veselimo se i budućim inicijativama koje će dodatno potvrditi našu odgovornost u održivom poslovanju", izjavio je Stipe Medić, generalni direktor hotela.

Ronioci su tijekom akcije uklanjali različite vrste otpada s morskog dna, dok su ostali sudionici pružali podršku s kopna, sudjelujući u logistici i sortiranju prikupljenog materijala. Ova akcija još je jednom pokazala koliko je važna suradnja lokalne zajednice, institucija i privatnog sektora u zaštiti okoliša.

"Svaki zaron otkrije koliko je podmorje opterećeno otpadom koji tamo ne pripada. Upravo zato ovakve akcije imaju dvostruku vrijednost – konkretno uklanjamo otpad, ali i podižemo svijest javnosti o problemu", poručuje Branimir Zekan predsjednik ronilačkog kluba Puntar. Dodaju kako u akcijama sudjeluju iskusni i licencirani ronioci koji posebnu pažnju posvećuju sigurnosti, ali i očuvanju morskog ekosustava tijekom samog procesa čišćenja. Istaknuli su i važnost suradnje s lokalnom zajednicom te organizatorima, zahvaljujući kojoj se prikupljeni otpad pravilno zbrinjava.

"Naš cilj nije samo očistiti određenu lokaciju, nego potaknuti dugoročnu promjenu odnosa prema moru. More nije resurs bez granica – ono traži našu zaštitu", zaključili su ronioci, a ujedno zahvaljuju i svom sponzoru Luka Split d.d. koji uvelike potpomaže njihova nastojanja zaštite i očuvanja okoliša. Ovaj projekt važan je korak prema dugoročnom očuvanju čistoće mora i obale, ali i poticaj za buduće aktivnosti koje će dodatno ojačati svijest o važnosti zaštite prirodnih resursa i održivog razvoja turizma u Splitu.