Hrvati kreću u veliku potragu: Zagreb lani pobijedio u zadnjim minutama, a ove godine natjecanje se širi diljem zemlje

City Nature Challenge 2026. održava se od 24. do 27. travnja, a građani diljem Hrvatske pozvani su da se uključe u globalni izazov bilježenja bioraznolikosti putem platforme iNaturalist. Nakon prošlogodišnjeg uzbudljivog natjecanja, koje je trajalo do samog kraja izazova, ljubitelji prirode i ove godine imaju priliku sudjelovati u City Nature Challengeu, međunarodnoj akciji u kojoj građani svojim opažanjima doprinose boljem poznavanju biljnih i životinjskih vrsta.

Prošle godine zabilježeno više od 10.600 opažanja

U prošlogodišnjem izdanju izazova, održanom od 25. do 28. travnja 2025., na području Hrvatske dojavljeno je više od 10.600 opažanja. Posebno napeta bila je "utrka" između Rijeke i Zagreba. Na kraju je Zagreb ostvario najveći broj dojava, ali i najveći broj zabilježenih vrsta. S druge strane, najveći broj dojavljivača dolazio je s područja Karlovačke županije.

Ove godine organizatori bilježe znatno veći broj suorganizatora, što omogućuje uključivanje građana iz još većeg broja krajeva Hrvatske. U izazov se mogu uključiti sudionici s područja Bjelovarsko-bilogorske, Brodsko-posavske, Grada Zagreba, Istarske, Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Ličko-senjske, Osječko-baranjske, Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske, Varaždinske i Zadarske županije. Natjecanje se provodi putem platforme iNaturalist, na kojoj će sudionici tijekom trajanja izazova moći prijavljivati svoja opažanja iz prirode. Dovoljno je fotografirati biljku, životinju, gljivu ili drugi organizam te opažanje unijeti u aplikaciju. Na taj način građani pomažu znanstvenicima, prirodoslovcima i organizacijama u prikupljanju vrijednih podataka o bioraznolikosti. Za sve koji se još nisu susreli s aplikacijom iNaturalist, pripremljena je i infografika koja korak po korak vodi do prvog opažanja.

Poziv građanima

Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane, škole, udruge, obitelji i ljubitelje prirode da se uključe u ovogodišnji City Nature Challenge.

