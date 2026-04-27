Policijski šef nagovarao čovjeka da pregazi unuke aktivistice

Na četiri i pol godine zatvora nepravomoćno je danas osuđen bivši šef kriminalističke policije PU primorsko-goranske Željko Kruneš jer je pokušao organizirati ubojstvo unuka Slavice Šote, riječke poduzetnice i aktivistice koja se godinama bori protiv korupcije. Osim tog teškog kaznenog djela, Kruneš je proglašen krivim i zbog prijetnji ključnoj svjedokinji u ovom slučaju, ženi s kojom je svojevremeno bio u ljubavnoj vezi. Osim što je prijetio svjedokinji da će je ubiti, Kruneš je svojim službenim vozilom oštetio njezin automobil, piše Index.

Vijeće Županijskog suda u Puli proglasilo ga je krivim za dva kaznena djela poticanja na teško ubojstvo, te za sprječavanje dokazivanja i oštećenje tuđe stvari.

Nagovarao muškarca da pregazi djecu

Sve se to događalo još 2015. godine, kada je kulminirao sukob između aktivistice i policijskog šefa. Tada je on, prema nepravomoćnoj presudi, nagovarao jednog muškarca da automobilom pregazi Šotine unuke, tada u dobi od 10 i 13 godina. Nesuđenom počinitelju rekao je da neće biti osuđen jer je bolestan. No dotični muškarac nije poduzeo nikakvu radnju, a Slavica Šota i njezina kćer prijavile su Kruneša.

Kruneš se potom okomio na ključnu svjedokinju tražeći da demantira ono za što su ga Šote prijavile. Više puta joj je rekao da će, ako ostane bez posla u policiji, ubiti nju, njezina maloljetnog sina i sebe. Svjedokinja je zato, stoji u presudi, uz njegovu pomoć napisala podneske i dostavila ih MUP-u i riječkom Općinskom državnom odvjetništvu, u kojima je navela da joj Kruneš nikada nije pričao o planiranju ubojstava, da je netočno sve što Slavica Šota govori te da nikad nije čula da je Kruneš ikome prijetio. Također, u iskazu pred sucem istrage nije iznosila saznanja o prijetnjama niti o navodnom nagovaranju na ubojstvo.

Službenim vozilom udario automobil svjedokinje

Treća točka presude odnosi se na događaj iz travnja 2018. u riječkoj industrijskoj zoni Mlaka. Sud je utvrdio da je Kruneš, nakon prekida veze sa svjedokinjom, došao na mjesto gdje ga je ona čekala te službenim vozilom marke Ford Focus udario u njezin parkirani Mercedes. Tom prilikom nastala je materijalna šteta na oba vozila, piše Index.

Za poticanje na teško ubojstvo svakog djeteta Kruneš je dobio po tri godine zatvora, za sprječavanje dokazivanja šest mjeseci te za oštećenje vozila tri mjeseca. Jedinstvena kazna iznosi četiri i pol godine, a Kruneš, koji od početka negira krivnju, ima pravo uložiti žalbu. Ako presuda postane pravomoćna, u kaznu će mu biti uračunato mjesec dana što ih je proveo u istražnom zatvoru u ljeto 2020., kada je bio uhićen.